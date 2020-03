MONTRÉAL, 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'en l’absence de blocus ferroviaires importants sur son réseau depuis 4 jours, l’entreprise a commencé à rappeler la plupart des employés temporairement mis à pied basés dans l’est du Canada.



Plus de 1 400 trains, y compris des trains de voyageurs, ont été retardés ou annulés à cause du blocus, entraînant la fermeture de plusieurs sections du réseau du CN, alors que du fret est à l’arrêt sur le réseau, prêt à circuler.

« Alors que la situation se stabilise, nous avons commencé à rappeler la plupart des employés mis à pied temporairement basés dans l’est du Canada pour transporter les marchandises de nos clients, tout en continuant à nous concentrer sur une reprise sûre et progressive », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « Tout en surveillant de près notre réseau en vue de toute nouvelle perturbation, nous mobilisons maintenant nos équipes pour mettre en œuvre un plan de reprise ciblé et méthodique dans l’est. La reprise complète exigera plusieurs semaines. Je remercie de tout cœur nos clients, partenaires, parties prenantes et les autorités policières y compris la Police du CN, pour leur patience, leur soutien et leur compréhension au cours de cette épreuve sans précédent. Je tiens aussi à souligner le soutien très utile des premiers ministres provinciaux et de leurs gouvernements respectifs ainsi que la participation du gouvernement fédéral. »

« Dans l'ouest du Canada, notre reprise a démarré il y a deux semaines. Bien que nous soyons conscients qu'il reste du travail à faire, les céréales exportées, les marchandises conteneurisées importées, le charbon, la potasse, les produits énergétiques et d'autres marchandises atteignent bien leurs marchés. Nous rééquilibrons nos actifs pour desservir les sites de nos clients pour du chargement, » a expliqué M. Ruest.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .