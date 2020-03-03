中国北京和加利福尼亚圣何塞, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pixelworks, Inc.（纳斯达克股票代码：PXLW），一家业界领先提供节能视觉处理解决方案的企业，携手尖端游戏技术公司黑鲨科技有限公司于今日共同宣布，全新的黑鲨 3和3 Pro游戏手机采用了Pixelworks第五代视觉处理器和软件，以其独特的运动处理、始终HDR模式和自适应显示技术，具有全程DC调光功能，在所有观看条件下都能获得卓越的视觉质量。黑鲨3还获得了TÜV认证，令眼睛更加舒适。



凭借高通Ò骁龙ä旗舰865移动平台的支持，黑鲨3和3 Pro分别采用了6.67英寸，1080P分辨率及7.1英寸2k分辨率AMOLED显示屏，并拥有高达90Hz屏幕刷新率，同时搭载了Pixelworks第五代视觉处理器和软件驱动，黑鲨3和3 Pro会为用户带来令人惊艳的体验感，即使最狂热的游戏爱好者和视频狂热者也将会对此惊叹不已。

黑鲨 3和3 Pro是黑鲨高性能旗舰游戏智能手机中最新的两款产品，其具有全套的最新Pixelworks显示处理增强功能，包括：



MotionEngine TM 技术： 具有业界领先的运动预估功能，其运动补偿功能针对高刷新率显示进行了内容优化，消除意外抖动和模糊，并保留预期的运动外观。

具有业界领先的运动预估功能，其运动补偿功能针对高刷新率显示进行了内容优化，消除意外抖动和模糊，并保留预期的运动外观。 始终 HDR 模式： 始终采用实时SDR到HDR的转换，可为绝大多数视频和游戏内容显示更多细节和色阶，并始终带来身临其境的体验。

始终采用实时SDR到HDR的转换，可为绝大多数视频和游戏内容显示更多细节和色阶，并始终带来身临其境的体验。 自动自适应显示：可根据环境光线的变化动态调整亮度和色调，增强对比度，从而保持视觉清晰度。即使在非常黑暗的房间中，全程DC调光功能也可以通过减少蓝光和减少OLED屏幕在最低屏幕亮度下的闪烁，以确保眼睛的舒适。

绝对色彩准确性：每部黑鲨 3和3 Pro手机在出厂时都已经过Pixelworks的高效校准，并在骁龙865移动平台上运行了Pixelworks的色彩校准软件，以优化功率，同时为所有应用程序和内容提供行业领先的颜色精度。

黑鲨首席执行官罗语周表示：“游戏玩家已经开始期待高性能的显示屏，他们希望每次游戏都有引人入胜的沉浸式体验，尤其是优质游戏内容融合了真实的视觉效果和更逼真的实景表演时，这种需求更为明显。黑鲨创造了第一款使用Pixelworks MotionEngineTM技术的智能手机，我们两家公司将继续合作，以通过一系列业界领先的显示功能来突破界限，为游戏爱好者打造影院级体验、提高手机功能性及娱乐性。”

Pixelworks总裁兼首席执行官Todd DeBonis表示：“作为行业领导者，黑鲨将继续采用我们最新的创新技术来提供最引人注目的游戏和视频体验。在所有移动观看环境中都能确保更自然的运动外观、出色的色彩准确性和清晰度。 黑鲨3和3 Pro智能手机都集成了Pixelworks的第五代视觉处理器和软件，这是我们长期合作的最新见证。我们的合作将继续为当今的游戏玩家提供出色的显示性能和卓越的视觉效果。我们期待着与黑鲨公司继续合作，以突破游戏视觉性能的界限。”

作为Pixelworks自动自适应显示技术的一部分，黑鲨 3和3 Pro中的全程DC调光解决了AMOLED屏幕在低亮度下可能造成的双眼疲劳问题。为使屏幕变暗，Pixelworks处理器会动态调整显示器的电压，以减轻常规脉冲宽度调制（PWM）调光引发的屏幕闪烁。此外，通过使用手机的RGB传感器，自动自适应显示还可以调整显示器的色温，减少蓝光，尤其在夜晚时，便于持续观看和玩游戏。在此基础上，最新款黑鲨手机均已获得TUV德国莱茵护眼认证，并确保在所有照明条件下都能保持视觉清晰度。

上市时间

黑鲨3和黑鲨3 Pro智能手机已于3月3日在线上发布，稍后将举行海外发布。欲了解更多信息，请访问黑鲨官方网站 https://global.blackshark.com/ 。

黑鲨公司简介

作为一家先进的游戏技术公司，黑鲨公司创建了基于硬件、软件、及服务的游戏生态系统，如今更致力于智能手机的研发。该公司致力于为游戏爱好者提供无与伦比和独特的体验，并与全球游戏玩家共建最佳游戏世界。公司在北京、上海、深圳及香港均设有办公室。欲了解更多信息，请访问公司网站 https://global.blackshark.com/ 。

Pixelworks公司简介

Pixelworks提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术，可在从影院到智能手机的所有屏幕上提供高度真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有20年的历史，为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。Pixelworks总部设在美国加利福尼亚州的圣何塞。欲了解更多信息，请访问公司官网www.pixelworks.com。

敬请注意：Pixelworks和Pixelworks标识为Pixelworks, Inc.的注册商标。MotionEngine为Pixelworks, Inc.商标。

高通和骁龙是高通公司在美国和其他国家/地区注册的商标。

高通骁龙是高通技术和/或其子公司的产品。所有提及的其他商标均属于其各自所有者。

Pixelworks投资者联络人：

Brett L Perry

Shelton集团

电话：214-272-0070

电子邮箱： bperry@sheltongroup.com