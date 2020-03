Aalborg Boldspilklub A/S

March 03, 2020 09:09 ET

March 03, 2020 09:09 ET

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/07

Aalborg, 3. marts 2020

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2019.

AaB har i 2019 realiseret et underskud før skat på 33,5 mio. kr. mod et underskud før skat på 22,8 mio. kr. i 2018. Resultatet er væsentligt påvirket af fald i omsætning, manglende Top 6-placering og manglende transferindtægter. Resultatet svarer stort set til de senest udmeldte forventninger i september 2019.

Omsætningen udgør 60,4 mio. kr. i 2019 mod 70 mio. kr. i 2018.

I forhold til 2018 ses der et fald i TV-indtægter, ligesom manglende vækst på de kommercielle indtægter har en negativ indflydelse på resultatet.

De eksterne omkostninger er steget med 0,2 mio. kr. til 29,7 mio. kr. i 2019, og i personaleomkostningerne ses der en stigning på 0,7 mio. kr. i 2019.

Afskrivningerne er steget fra 2,8 mio. kr. i 2018 til 3,2 mio. kr. i 2019. Denne stigning skyldes hovedsageligt implementeringen af den nye leasingstandard IFRS 16, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Resultat af transferaktiviteter udgør et underskud på 7,3 mio. kr. i 2019 mod et underskud på 5,7 mio. kr. i 2018.

De finansielle poster påvirker årets resultat positivt med 1,2 mio. kr. og vedrører primært afkast på aktier og obligationer.

Balancen

Balancesummen udgør 95,4 mio. kr. pr. 31. december 2019, hvilket er et fald på 21,4 mio. kr. i forhold til 31. december 2018.

Immaterielle aktiver udgør 20,8 mio. kr. pr. 31. december 2019, hvilket er en stigning på 3 mio. kr. fra 31. december 2018.



Materielle anlægsaktiver udgør 41,2 mio. kr. pr. 31. december 2019 mod 31,1 mio. kr. pr. 31. december 2018. Implementeringen af leasingstandarden IFRS 16 for regnskabsåret 2019 udgør en stigning på 12,4 mio. kr.

De finansielle aktiver er faldet 0,4 mio. kr. fra 9,5 mio. kr. i 2018 til 9,1 i 2019. De finansielle aktiver vedrører hovedsageligt et tilbageværende udlån på 8,2 mio. kr. til AaB af 1885 vedrørende opførsel af Børge Bach Huset.

De kortfristede aktiver udgør 24,3 mio. kr. pr. 31. december 2019 mod 58,4 mio. kr. pr. 31. december 2018. Likvide beholdninger og værdien af obligations- og aktiebeholdningen udgør i alt 18,3 mio. kr. pr. 31. december 2019 mod 44,6 mio. kr. pr. 31. december 2018.

Egenkapitalen udgør 56,1 mio. kr. pr. 31. december 2019. Soliditetsgraden udgør 58,79% pr. 31. december 2019.

Med undtagelse af leasingforpligtelser, leverandørgæld og andre gældsforpligtelser på 33,3 mio. kr. pr. 31. december 2019 er AaB gældfri. AaB har således ingen rentebærende gæld.

Forventninger til 2020

På baggrund af ovenstående forventer AaB et underskud i 2020 i niveauet 7-12 mio. kr. Heri er indregnet en forventet Top 6-placering, salg af transferrettighederne på Mikkel Kaufmann til FC København, udlejning af Oliver Abildgaard til FC Rubin Kazan, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling. Der er i resultatforventningerne ikke indeholdt et salg af Oliver Abildgaard.

Med venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør





For yderligere oplysninger: Thomas Bælum 2251 7901

Vedhæftet fil