March 03, 2020 09:15 ET

March 03, 2020 09:15 ET

Valoe Oyj Pörssitiedote 3.3.2020 klo 16.15





Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 20.12.2018 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 100.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,06 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.666.666 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 9.363.948 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.





Mikkelissä 3. päivänä maaliskuuta 2020

Valoe Oyj



HALLITUS





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.