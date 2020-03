RTX A/S

Nørresundby, den 3. marts 2020

I dag, 3. marts 2020, har RTX A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet baseret på forslag fra bestyrelsen, og herigennem blev disse beslutninger vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. januar 2020 bekræftet og således endeligt vedtagne:

Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af 300.000 stk. aktier erhvervet gennem aktietilbagekøbsprogrammer (punkt 1).



Ændring af selskabets vedtægter i form af en tilføjelse til dagsordenen for ordinære generalforsamlinger vedr. præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten (punkt 2).



Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne vedtagne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 3).

Inden nedsættelsen af selskabskapitalen gennemføres vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsen blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. Selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen.

Selskabskapital

Selskabskapitalen udgør DKK 44.714.190 før kapitalnedsættelsen. Efter den nominelle kapitalnedsættelse på DKK 1.500.000 svarende til 300.000 aktier à DKK 5 er gennemført og registreret, vil selskabskapitalen udgøre DKK 43.214.190 fordelt på 8.642.838 aktier à DKK 5.

