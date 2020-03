ROUYN-NORANDA, Québec, 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Compagnie ») (TSX VENTURE : PRO) est heureuse d’annoncer le début d'une campagne de forage sur la propriété Malartic. Cette propriété, en partenariat avec Dundee Precious Metals Inc., (« Dundee ») est située à proximité de la prolifique faille de Cadillac, à environ 12 kilomètres au nord-ouest de la mine Canadian Malartic (Mines Agnico Eagle-Yamana Gold Inc.) et à 2 kilomètres à l'est de l’ancienne mine Lapa (Mines Agnico Eagle).



La campagne de forage, qui sera dirigée par notre partenaire Dundee, ciblera latéralement et en profondeur la structure minéralisée de Révillard et celle d’ASPI pour un total d'environ 3 000 mètres. En 2019, la deuxième phase de forage (5 833 mètres) avait retourné des résultats encourageants dont une intersection de 1,7 g/t Au sur 12,4 mètres incluant 3,7 mètres à 3,9 g/t Au dans le forage MLDD014 (voir communiqué de presse du 23 juillet 2019). Cette intersection, située à 400 mètres de la surface, est associée au cisaillement aurifère du lac Parfourue dans le secteur de l’indice Révillard. Sur cette même structure aurifère, 3 kilomètres au sud-est de l’indice Révillard, le forage MLDD015 a intercepté la zone ASPI à 370 mètres de la surface et avait retourné, 4,2 g/t Au sur 6,8 mètres incluant 12,7 g/t Au sur 2 mètres. (Communiqué de presse du 7 août 2019)

La nouvelle phase de forage ciblera entre autres, en profondeur (environ 500 mètres vertical) et latéralement les extensions et les plongées des intersections aurifères obtenus l’an dernier. Les indices Révillard et ASPI sont associées à la zone de cisaillement du Lac Parfouru qui représente un important corridor de déformation minéralisé en or. Ce corridor se retrouve au contact entre les sédiments du Groupe de Kewagama et les volcanites du Groupe de Blake River.

Robert Gagnon, Président et Directeur Générale de la Compagnie déclare: « Les résultats des campagnes de forage de 2018 et 2019 complété par notre partenaire ont confirmé l’extension jusqu’à 400 mètres de la surface de 2 systèmes aurifères dans le prolifique canton de Malartic. La nouvelle campagne de forage d'environ 3 000 mètres a pour objectifs de valider les extensions latérales et en profondeur des systèmes aurifères et représentera un apport significatif au projet si les résultats sont positifs. Cette nouvelle phase renforce notre mission d'être actif dans les zones les plus favorables de l'Abitibi pour des découvertes aurifères économiques. Noter que notre partenaire Dundee a déjà investi les 2,5 million de dollars en travaux requis pour l’obtention du 51 % sur la propriété Malartic. »

Corporation Ressources Pershimex– Apercu Rapide

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims

Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic

Détient 100 % des droits miniers sur la propriété Courville

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géo., Président de Pershimex, et personne qualifiée dans le cadre de la réglementation NI-43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président



Tel.: (819) 825-2303 Jacques Levesque, CFO



(819) 797-4354



Mise en garde

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs» et les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent différer de ceux projetés dans Ces énoncés prospectifs.