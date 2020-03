Admiral Markets AS juhatuses toimub muudatus, kuna Admiral Markets AS juhatuse liige Dmitry Kuravkin lahkub ettevõttest. Dmitry Kuravkin’i juhatuse liikme volitused lõpevad 13.03.2020.



Dmitry Kuravkin oli Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkovi sõnul üks võtmeisikutest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt 2018. aastal augustis Euroopa Liidus jaeklientidele pakutavatele finantsvõimenduse lisanõuete kehtestamisega kaasnenud regulatsioonide ja muudatuste elluviimisel. “Olen tänulik Dmitryle koostöö eest ja loomulikult on kahju tema lahkumise üle, kuid soovin talle edu uutes ettevõtmistes,” kinnitas Bogatenkov.



Admiral Markets AS-i juhatusse hakkab alates 13.03.2020 kuuluma kolm liiget (senise nelja asemel): Sergei Bogatenkov, Dmitri Lauš ning Jens Chrzanowski.



Lisainfo: Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764