MISSISSAUGA, Ontario, 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), un chef de file mondial des technologies d’impression, a élargi sa nouvelle gamme bizhub i-Series en lançant trois nouveaux appareils multifonctions A3 couleur : les bizhub C450i, C550i et C650i, qui font partie du portefeuille d’appareils multifonctionnels de nouvelle génération conçus pour appuyer les processus documentaires numériques. Comme tous les modèles de la gamme bizhub i-Series, ces ajouts établissent un nouveau paradigme dans la façon dont les appareils multifonctions répondent aux besoins des entreprises, en servant de centre technologique intelligent et sécurisé qui fait augmenter la connectivité au bureau.



Les trois nouveaux appareils multifonctions A3 couleur sont dotés des mêmes fonctions conviviales et de la même allure moderne et rafraîchissante que les modèles existants de la gamme bizhub i-Series. Le nouvel écran de copie rapide avec carte et les différentes applications avec fonction d’aide intégrée rendent l’expérience utilisateur encore plus agréable. S’ajoute à cela une nouvelle technologie widget qui permet d’intégrer et d’utiliser les fonctions directement sur l’écran d’accueil pour ainsi réduire le temps passé devant l’appareil et offrir une expérience uniforme d’un modèle de la gamme bizhub i-Series à l’autre. De même, le processeur quadricœur puissant, la mémoire de 8 Go et le disque SSD de 256 Go de série (disque de 1 To en option) de ces appareils assurent un traitement rapide et efficace des tâches.

Les nouveaux appareils bizhub C450i, C550i et C650i déploient une vitesse d’impression respective de 45, 55 et 65 ppm. Ils remplacent les très populaires modèles bizhub C458, C558 et C658, améliorant l’offre de Konica Minolta dans ce marché par l’ajout d’une vaste gamme de fonctionnalités intelligentes en pleine phase avec l’évolution des entreprises.

« Ces trois nouveaux appareils multifonctions sont non seulement des solutions fiables et sécurisées pour le traitement des documents, mais aussi des appareils intelligents qui deviennent le cœur de l’environnement de travail numérique du client. Ils peuvent aussi être adaptés pour répondre aux besoins de chaque entreprise grâce au large éventail d’applications offertes sur Konica Minolta MarketPlace, qui est préinstallé sur chaque appareil, explique Norm Bussolaro, directeur principal du marketing de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. De plus, en faisant de la grande efficacité opérationnelle qu’exigent les clients une priorité pour chaque solution d’appareil multifonction, nous pouvons offrir un service de soutien et de dépannage hors pair sur notre plateforme de service à distance. »

Ces appareils multifonctions sont aussi compatibles avec des outils de processus documentaires sophistiqués comme la suite Dispatcher de Konica Minolta, le tout doublé d’options de sécurité bizhub SECURE. Ainsi, les entreprises bénéficient d’une gestion efficace des impressions et de processus documentaires avancés, en plus d’une sécurité renforcée des documents.

En prime, les trois nouveaux appareils multifonctions comprennent un alimenteur de documents à double balayage d’une capacité de 300 feuilles et d’une vitesse de numérisation accrue de 280 ipm. Ils sont aussi dotés de nouveaux finisseurs avec agrafeuse manuelle intégrée. Ces nouveaux modèles plus rapides comprennent aussi un capteur de supports automatique intelligent pouvant détecter le type de papier et son poids, ce qui permet de réduire les coûts de soutien informatique et de réparation pour des blocages de papier évitables. Cette fonction supplémentaire, exclusive aux solutions technologiques de Konica Minolta, assure une utilisation continue et promet d’augmenter la productivité plus que tout produit dans le marché de l’impression de bureau.

Découvrez le bureau connecté intelligent au www.konicaminolta.ca ou composez le 1 866 890‑6600.

Au sujet de Konica Minolta

