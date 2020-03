March 03, 2020 10:00 ET

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

3.3.2020 klo 17.00

Vaisala Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Vaisala Oyj on luovuttanut yhteensä 118 950 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2017 kuuluville 33 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 437 039 omaa A-sarjan osaketta.

