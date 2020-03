SKAGEN Fondene AS

March 03, 2020 10:00 ET

Ved SKAGEN Fondenes valgmøde den 2. marts 2020 blev det enstemmigt besluttet at følge bestyrelsens og valgkomiteens indstillinger om, at Per Gustav Blom genvælges som investorvalgt bestyrelsesmedlem frem til år 2022, og Trude Stav Haye vælges til valgkomiteen frem til år 2023.

Venlig hilsen

SKAGEN AS

Søren Risager Rasmussen

Adm. direktør

Stine Melsted

Compliance & Project Advisor