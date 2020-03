Gogo AVANCE L5 procure la couverture Internet haute vitesse 4G air-sol la plus rapide et la plus fiable en Amérique du Nord pour les avions d’affaires d’aujourd’hui

Modification en rattrapage offerte pour les avions Learjet 40, Learjet 45, Learjet 70 et Learjet 75 dans tout le réseau de service en plein essor de Bombardier, qui fournit une expertise inégalée d’équipementier d’origine afin de bonifier l’expérience de propriété des clients

Cette connectivité haute vitesse est déjà offerte sur les avions Learjet neufs, et sera une option pour le nouvel avion d’affaires Learjet 75 Liberty

MONTRÉAL, 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation apporte une connectivité plus rapide à sa flotte Learjet déjà en service, ce qui témoigne de son engagement soutenu envers cette plateforme légendaire. Le système Internet 4G air-sol de dernière génération de Gogo Business Aviation – Gogo AVANCE L5 – est offert en option sur les avions Learjet neufs depuis l’an dernier.

Bombardier offre maintenant aux clients le système sans fil 4G en cabine hautement performant par modification en rattrapage pour les avions Learjet 40, Learjet 45, Learjet 70 et Learjet 75 déjà en service. Les clients peuvent faire installer le système dans tous les centres de service et établissements de service agréés de Bombardier aux États-Unis.

« Les avions Learjet sont des outils de productivité réputés, et cette mise à niveau permet à nos clients de disposer de la connectivité dont ils ont besoin pour optimiser le temps passé en vol », a déclaré Michael Anckner, vice-président des Ventes mondiales des avions Learjet et des flottes d’entreprise de Bombardier Avions d’affaires. « Avec plusieurs mises à niveau offertes pour notre grande flotte d’avions en service et le récent lancement de notre avion Learjet 75 Liberty à valeur ajoutée, c’est le moment idéal pour posséder un Learjet.”

Le nouveau service 4G beaucoup plus rapide utilise le système Gogo AVANCE L5, léger et compact, relié au réseau terrestre Gogo Biz 4G de plus de 250 tours, assurant une connectivité fiable sur la partie continentale des États-Unis et de grandes zones du Canada et de l’Alaska. Conçu spécialement pour les avions d’affaires, le système permet la diffusion audio et vidéo en continu, ainsi qu’une navigation plus rapide sur le Web, ce qui améliore grandement l’expérience de l’utilisateur comparativement à la technologie antérieure.

La marque phare Learjet est synonyme d’excellence en aviation, avec plus de 2 000 avions Learjet en service dans le monde entier. Cette flotte témoigne de la longévité et de la fiabilité de cette plateforme, alors que le tout nouveau Learjet 75 Liberty annonce un avenir solide pour les meilleurs avions légers du monde.

Bombardier accroît son réseau de soutien mondial, avec un nouveau centre de service à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka et l’ajout récent de deux escales de maintenance en ligne aux États-Unis, à Teterboro et à Van Nuys. En plus de cette mise à niveau de connectivité 4G pour la flotte Learjet, Bombardier offre également la plus récente mise à niveau de la suite avionique Garmin G5000 à bord des avions Learjet, qui vient d’être certifiée par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis et comporte de nombreuses améliorations qui réduisent la charge de travail des pilotes.

Le Learjet 75 Liberty est dans les délais pour une entrée en service à la mi-2020 Sa spacieuse cabine est dotée de six fauteuils, ce qui procure aux passagers de l’avion léger une liberté de mouvement sans précédent. La tranquillité et la productivité du vol sont assurées par une porte coulissante standard, ainsi que par le confort du vol en douceur emblématique de Bombardier.

L’avion Learjet 75 Liberty a une autonomie de 2 080 milles marins, qui lui permet de relier Las Vegas à New York, Seattle à Washington, D.C. et Mexico à San Francisco, sans escale.* Cet avion affiche les mêmes coûts d’exploitation que ses concurrents dans la catégorie des avions légers, tout en offrant la cabine la plus spacieuse, la plus grande vitesse, le plus grand rayon d’action et le vol le plus en douceur. C’est également une avancée par rapport aux autres avions légers sur le plan des normes de sécurité, étant certifié aux normes du chapitre 25 de la FAA, applicables aux avions de ligne commerciaux, contrairement à la plupart des autres avions légers qui sont certifiés aux normes du chapitre 23.

À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Learjet, Learjet 40, Learjet 45Learjet 70, Lerarjet 75 et Learjet 75 Liberty sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

* Les performances sont fondées sur les hypothèses suivantes : température ISA+15°C au décollage, 4 passagers, 2 membres d’équipage, vitesse de croisière long-courrier, 3 % de tolérance de voie aérienne, conditions ISA en route, vents annuels Boeing 85 %, réserves de carburant NBAA IFR (100 milles marins), masse de base standard en configuration standard.