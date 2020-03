ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af ledende medarbejderes transaktioner:



Bestyrelsen har tidligere tildelt aktieoptioner og performance-aktier i ALK-Abelló A/S, jf. selskabs­meddelelse nr. 11/2017, nr. 12/2017 og nr. 9/2019. Retten til aktieoptioner og performance-aktier kunne opnås i marts 2020, under forudsætning af, at ALK opnår de forud aftalte målsætninger for optjening, samt at ansættelses­forholdet i ALK-koncernen ikke er sagligt opsagt fra selskabets side eller op­hævet.

De endelige beregninger er nu foretaget, og den endelige tildeling af aktieoptioner og levering af performance-aktier har fundet sted som anført nedenfor.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Carsten Hellmann 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Adm. direktør b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet

for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen

eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 2.271.767 DKK 1.300 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



1.300 stk.



2.271.767 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Carsten Hellmann 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Adm. direktør b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 1.237.637 DKK 6.442 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



6.442 stk.



1.237.637 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Jacobi 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Direktionsmedlem b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 1.266.947 DKK 725 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



725 stk.



1.266.947 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Jacobi 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Direktionsmedlem b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 689.327 DKK 3.588 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



3.588 stk.



689.327 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Søren Jelert 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Direktionsmedlem b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 9/2019 af 21. marts 2019 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 740.946 DKK 424 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



424 stk.



740.946 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Søren Jelert 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Direktionsmedlem b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 9/2019 af 21. marts 2019 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 455.118 DKK 2.203 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



2.203 stk.



455.118 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Søren Daniel Niegel 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Direktionsmedlem b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 1.223.259 DKK 700 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



700 stk.



1.223.259 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen









1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/

personen med nær tilknytning til denne a) Navn Søren Daniel Niegel 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Direktionsmedlem b) Første indberetning/ ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn ALK-Abelló A/S b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for

i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og

iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode B-aktier



DK0060027142 b) Transaktionens art Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) 665.504 DKK 3.464 d) Aggregerede oplysninger



- Aggregeret mængde



- Pris



3.464 stk.



665.504 DKK e) Dato for transaktionen 2020-03-01 f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil