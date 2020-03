Abpro 將獲得最多 11 億美元,其中包括 3,000 萬美元的前期股權投資、臨床資金、里程碑和特許權使用費

馬薩諸塞州沃伯恩, March 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abpro 是一間生物技術公司,致力於開發新一代抗體療法以改善患重症和威脅生命疾病患者的生活,今天宣佈建立策略合作夥伴關係,在主要亞洲市場(包括大中華區、日本和韓國)開發兩種雙特異性抗體。

該策略合作夥伴關係與 Abpro Bio Co. Ltd (“Abpro Bio”) (KOSDAQ: 195990) 進行,前稱 Ugint Co. Ltd. 根據該合作協議,Abpro 已授予 Abpro Bio 獨家許可權,以開發兩個產品並商業化 Abpro 的兩個雙特異性抗體候選產品:ABP-100 和 ABP-201。ABP-100 目前正在開發用於免疫腫瘤學,其初始適應症包括胃癌、乳腺癌和子宮內膜癌。ABP-201 目前正在開發用於眼科,其初始適應症包括濕性 AMD(年齡相關性黃斑變性)和糖尿病性黃斑水腫。此次合作將利用 Abpro 專有的 DiversImmune™ 抗體平台來產生新分子。

Abpro 行政總裁 Ian Chan 說:「我們欣然建立這項重要的合作夥伴關係,並為我們的兩個關鍵計劃擴充至整個亞洲業務範圍。我們計劃與 Abpro Bio 合作,以推動 ABP-100 和 ABP-201 的開發,因為相關疾病在亞洲內尚有大量患者需求未能得到滿足。這項策略合作夥伴關係是建基於我們在免疫腫瘤學和眼科適應症中的 Diversimmune™ 平台,這平台可提供資源加速我們的產品線發展。我們計劃共同在這兩個地區進行臨床前和臨床開發計劃。」

根據協議,Abpro 將領導雙特異性候選產品的全球臨床開發,並與 Abpro Bio 保持密切合作。協議的主要條款包括:

Abpro 將從 Abpro Bio 獲得最多 11 億美元的總付款,當中包括 3,000 萬美元的前期股權投資,並隨著 ABP-100 和 ABP-201 在大中華地區、日本和韓國的臨床開發和監管審批流程,加上基於臨床里程碑的額外 10.5 億美元、批准後的付款和特許權使用費。

此外,Abpro Corporation 的兩位聯合創始人 Ian Chan 和 Eugene Chan 以及 MIT 研究所教授 Robert S. Langer 博士將加入 Abpro Bio Ltd. 董事會。

Abpro Bio 聯合行政總裁楊先生說:「我們很高興與 Abpro 建立聯盟關係,將這些急需的療法帶到亞洲以治療患有癌症和眼疾的患者。在這些地區,有很多患者需要使用這種療法。我們十分期待在診所及最終為個別患者提供這些療法。隨著我們在亞洲建立領先的生物技術公司,Abpro 的免疫腫瘤學和眼科療法,以及 Diversimmune™ 平台將成為我們的基石。」

除合作夥伴關係外,Abpro 還在免疫腫瘤學和其他主要疾病領域的其他多項計劃上繼續取得進展。公司也有多個正在開發的計劃,包括一些與全球合作夥伴合作的計劃,其中包括 Sloan Kettering 紀念計劃、AstraZeneca,以及南京正大天晴制藥有限公司。

關於 ABP 100 和 ABP 201

ABP-100 和 ABP-201 是 Abpro 的兩個主要研究項目,屬雙特異性抗體療法,分別用於治療實體腫瘤,包括乳腺、胃和結腸直腸癌以及眼科疾病,例如濕性 AMD 和糖尿病性黃斑水腫。ABP-100 針對 HER2 和 CD ,用於治療 Her2+ 實體腫瘤。ABP-201 的設計用於透過共同針對 VEGF 和 ANG2 來阻斷血管形成,並讓受損血管正常化。Abpro 目前正在開發 ABP-201 以治療眼部血管疾病,重點是糖尿病性黃斑水腫和濕性 AMD。

關於 Abpro

Abpro 是一家生物技術公司,致力於開發下一代抗體治療劑,以改善患有生命威脅重病患者的生活。Abpro 的抗體發現和工程平台 DiversImmune™ 平台可產生新型抗體和下一代抗體療法。Abpro 不但獨立使用這些平台,亦同時在平台上與全球製藥公司和研究機構合作,開發用於免疫腫瘤、眼科和其他疾病範圍的治療性抗體。Abpro 的總部位於美國麻省沃本。如欲了解更多詳情,請瀏覽: www.abpro.com 。

關於 Abpro Bio Ltd. Co. /Ugint

Abpro Bio Co., Ltd. 是在韓國 KOSDAQ 上市的公司,前稱 Ugint Co. Ltd,在 1991 年成立,是一家在精密加工工具設備和生物技術方面擁有多元化股份的公司。該公司在全球各地銷售機制加工產品。公司透過與位於波士頓地區的 Abpro 的策略聯盟建立生物技術業務。透過該聯盟關係,公司對兩個雙特異性抗體治療候選產品,即 ABP-100 和 ABP-201 享有亞洲獨家權利。ABP-100 目前正在開發用於免疫腫瘤學,其初始適應症包括胃癌、乳腺癌和子宮內膜癌。ABP-201 目前正在開發用於眼科,其初始適應症包括濕性 AMD(年齡相關性黃斑變性)和糖尿病性黃斑水腫。

傳媒查詢:

亞洲區傳媒:

Edmond Lococo, Managing Director, ICR Inc.

Edmond.lococo@icrinc.com

+86 138-1079-1408

美國區傳媒:

Sean Leous, Senior Vice President, ICR Inc.

Sean.Leous@icrinc.com

+1 646-866-4012