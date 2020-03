Eurobio Scientific déploie ses solutions de diagnostic du Coronavirus

Commercialisation en France du test ALLPLEX™ de SEEGENE™

Lancement du test propriétaire EBX Coronavirus pour une première application en recherche (RUO)

Paris, le 3 mars 2020 –17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, a débuté la commercialisation du panel ALLPLEX™ CORONAVIRUS de SEEGENE™, que le groupe distribue exclusivement en France, et lance parallèlement son propre test propriétaire, désormais disponible en RUO (Research Use Only).

Eurobio Scientific a obtenu des autorités de santé françaises l’aval pour commercialiser le test ALLPLEX™ CORONAVIRUS de SEEGENE, déjà marqué CE, après évaluation par un Centre National de Référence (CNR).

Le développement rapide de ce test et son marquage CE ont été rendus possibles du fait de la présence de nombreux malades positifs en Corée du Sud, où est localisé le siège de SEEGENE. La validation du CNR se base sur des séries d’évaluations pratiquées sur de vrais extraits d’échantillons scientifiques, prélevés sur des patients malades.

Certains clients de la société, équipés de la plateforme SEEGENE, ont déjà passé des premières commandes pour ce nouveau test.

En parallèle, Eurobio Scientific annonce la disponibilité de son propre test EBX Coronavirus en RUO. Il s’agit d’un test de PCR* en temps réel multiplexé, pour la détection du virus SARS COv2 (responsable de la maladie désormais nommée COVID-19) directement utilisable sur tout instrument ouvert, y compris les systèmes portatifs. Il permet la détection rapide (1h15) des 3 gènes d’identification du virus SARS COv2 tel que recommandé par l’organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Eurobio Scientific prépare le marquage CE de son test EBX en suivant les procédures de validation les plus exigeantes, en conformité avec ses standards de qualité. L’instruction du dossier dépend notamment de l’accès à un matériel biologique pour le moment rare en France et prendra le temps nécessaire.

La société a également établi un plan d’organisation et de production capable de répondre à la demande des laboratoires et à celle liée au stade épidémique.

Ce test, complémentaire à celui de SEEGENE, peut être distribué aux laboratoires à l’échelle mondiale. Il est fonctionnel sur tous les instruments ouverts, en particulier les T-COR 8™ distribués en exclusivité par Eurobio Scientific en France et conçus pour les applications d’urgences, en test unitaire réalisé patient par patient, ou décentralisées à proximité des malades (POC) dans des laboratoires habilités.

Pour Denis Fortier, Directeur Général Délégué d’Eurobio Scientific, « Nous avons su mobiliser nos ressources, à la fois externes à travers le partenariat SEEGENE, et internes avec notre nouveau kit EBX propriétaire, pour apporter une réponse rapide et qualitative à une situation d’urgence sanitaire et contribuer ainsi à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus. A ce stade, l’impact financier sur les ventes de tests en France est peu significatif, mais pourrait se traduire par un effet positif de quelques points de pourcentage par rapport à une base de chiffre d’affaires consolidé 2019 de près de 60 millions d’euros, en fonction de l’évolution de l’épidémie. Notre objectif est toujours d’être réactifs et agiles dans de telles situations, tout en poursuivant le développement de l’ensemble de nos activités. Comme l’ont rappelé les autorités, l’épidémie de Coronavirus ne doit pas masquer les problématiques quotidiennes de santé. »

* Le « Polymerase Chain Reaction » (PCR) est une méthode basée sur la multiplication sélective de séquences d'ADN cibles, qui permet de détecter des séquences d'ADN spécifiques présentes dans un échantillon.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats annuels 2019 : 14 avril 2020, après bourse

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts





Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Directeur Général

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux / Gregory Bosson

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

Pièce jointe