BEVERLY HILLS, Calif., March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc. ® ("TOMI") (OTQB:TOMZ), un'azienda globale specializzata nel settore della disinfezione e decontaminazione, applica la sua esclusiva piattaforma BIT (Binary Ionization Technology) ai prodotti SteraMist , una soluzione che genera una sottile nebbia contenente perossido di idrogeno ionizzato (iHP). Nell'incessante sforzo di combattere il diffondersi del coronavirus (COVID-19) sia a livello nazionale che internazionale, SteraMist è stata ufficialmente indicata come la tecnologia ufficiale per la decontaminazione della metropolitana della città di Seoul nella Corea del Sud.



Secondo i dati diffusi dai Centri coreani per la prevenzione e il controllo delle malattie (KCDC), è salito a oltre 4.000 il numero di casi di infezione da COVID-19. Nelle fasi iniziali dell'infezione, può risultare difficile accertare la presenza del COVID-19, ma si ritiene che il contatto diretto con superfici contaminate dal virus, come i corrimano, i distributori automatici e i sedili dei treni nei sistemi di trasporto rapido di tutto il mondo, possa essere un meccanismo di trasmissione.

GD Sciences, un distributore autorizzato TOMI, già operante da cinque anni nella Corea del Sud, ha iniziato ad affrontare questo problema utilizzando la tecnologia SteraMist nei sistemi di trasporto, in particolare nella rete metropolitana della capitale Seoul. La base d'utenza della metropolitana di Seoul è di oltre 1,2 miliardi di passeggeri all'anno. Questa applicazione ha permesso a SteraMist di diventare una linea di difesa critica come misura preventiva contro la rapida diffusione del COVID-19.

Joseph So, CEO di GD Sciences, afferma: "Abbiamo già sperimentato un'epidemia simile con la diffusione del coronavirus MERS alcuni anni fa e ci siamo trovati a gestire questo tipo di focolai di malattie infettive in passato. Il numero di pazienti infetti confermati è superiore a cinque anni fa, ma la sicurezza della metropolitana di Seul è garantita grazie all'uso delle apparecchiature di decontaminazione SteraMist che assicurano un'applicazione semplice e rapida, con un livello di efficacia pari al 99,9999%."

L'applicazione in situ di SteraMist è stata testata in tutti gli ambienti delle stazioni della metropolitana e nei treni, trattando le superfici di sedili, maniglie, distributori automatici, pareti, pavimenti e porte. Il sindaco di Seoul, Park Won-soon, si è recato sul posto per incontrare i lavoratori impegnati a trattare l'area con la soluzione SteraMist. Visto il successo della disinfezione SteraMist, il sindaco ha incaricato GD Sciences di fornire i propri servizi alla Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation (SMRT).

Il CEO di Tomi, il Dr. Halden Shane, afferma: "Siamo lieti di avere l'opportunità di contribuire a proteggere la città di Seoul e combattere la persistente minaccia del COVID-19, garantendo un ambiente di trasporto più sano grazie a SteraMist. Alla luce del crescente numero di casi registrati in tutti i paesi del mondo, è un ulteriore passo che ribadisce il nostro impegno per la cooperazione globale, a cui contribuiamo continuando a sviluppare soluzioni innovative per un mondo più sicuro di fronte alle minacce patogene nuove e già esistenti."

TOMI™ Environmental Solutions, Inc. (OTCQB: TOMZ ), una società che opera nel settore della decontaminazione e prevenzione delle infezioni a livello globale, fornisce soluzioni ambientali per la disinfezione di superfici interne attraverso la produzione, vendita e concessione in licenza della sua esclusiva piattaforma Binary Ionization Technology® (BIT™). Sviluppata nell'ambito di un progetto finanziato dalla difesa statunitense in associazione con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la soluzione BIT™ utilizza una bassa percentuale di perossido di idrogeno come ingrediente attivo per generare una sottile nebbia di perossido di idrogeno ionizzato (iHP™). Integrata nei prodotti con marchio SteraMist® , la tecnologia iHP™ produce una soluzione germicida in aerosol che agisce come un gas non corrosivo per gli occhi.

I prodotti TOMI sono progettati per servire un'ampia gamma di strutture commerciali, tra cui, a puro titolo di esempio, ospedali e strutture sanitarie, navi da crociera, edifici per uffici, camere di hotel e motel, scuole, ristoranti, impianti per la lavorazione di carne e ortaggi, caserme militari, sedi dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco e impianti sportivi. I prodotti e i servizi TOMI sono stati utilizzati anche in case unifamiliari e in residenze multifamiliari.

Tomi sviluppa programmi di formazione e protocolli applicativi per i propri clienti ed è membro in piena regola di varie organizzazioni, tra cui The American Biological Safety Association, The American Association of Tissue Banks, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Society for Healthcare Epidemiology of America, America Seed Trade Association e The Restoration Industry Association.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.tomimist.com/ o contattarci all'indirizzo info@tomimist.com .

