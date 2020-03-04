东京, March 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半导体测试设备领先供应商Advantest Corporation（TSE：6857）将于3月10-11日组织一次虚拟展会以与全球客户共享宝贵的技术和市场数据，同时避免与会者暴露于潜在冠状病毒（COVID-19）疾病的风险。



借助网络会议，Advantest的技术专家将展示最新的半导体测试技术和最佳实践，并与战略合作伙伴及现有和潜在客户进行互动。此外，代表电子制造供应链的全球工业组织SEMI的两位高管将在在线论坛上畅谈行业状况和市场前景。

“虽然因冠状病毒疫情的爆发而取消了许多行业展会和会议，但我们开发了这个虚拟展会来提高人们对当今最先进的半导体测试解决方案的认识。”Advantest全球营销传播副总裁Judy Davies表示。“在我们努力通过国际活动及时分享相关信息来支持客户的过程中，SEMI的参与并提供真知灼见显得非常及时。”

“因为Advantest转向在线交流以确保与会者的安全并通过关键的行业见解来保持先进信息的自由交流，SEMI非常高兴能参加此次虚拟展会。”SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示。

3月10-11日，Advantest的创新虚拟展会将有九位国际演讲者组成的专题演讲以各种语言分享其专业见解。为了促进演讲信息的广泛使用，会议将以英语、汉语和韩语进行。

每次会议均采用互动形式，为参会成员提供提问机会。所有会议都会被录制并将在为期两天的活动结束之后在线发布，以供大家继续参考。

此次虚拟展会的议程如下所示：

3月10日星期二

太平洋夏令时（PDT）上午8:00

独立（SA）和非独立（NSA）5G NR设备测试：MIMO和载波聚合（英文）

Advantest集团公司W2BI总裁Dinesh Doshi

太平洋夏令时下午5:00

欢迎致辞和概述（英语）

Advantest全球营销传播副总裁Judy Davies

太平洋夏令时下午5:30

SEMI最新动态（英文）

SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha

太平洋夏令时下午6:00

SEMI市场展望：晶圆厂投资、设备/材料市场和新的亚洲供应链（英语）

SEMI行业研究与统计总监Clark Tseng

太平洋夏令时下午6:30

5G NR半导体测试挑战（英语）

Advantest Korea射频测试工程师/经理Sungjong Park

太平洋夏令时下午7:00

实现智能制造的测试单元管理（英语）

Advantest Korea SoC UI团队负责人Kyoungyong Kang

太平洋夏令时晚上7:30

追求完美：寻找下一代汽车IC的最佳测试解决方案（英语）

Advantest Korea战略规划小组高级执行总监Masashi Nagai

太平洋夏令时晚上8:00

通过板载FPGA进行超高速SerDes到RF通信测试的低成本解决方案（英语）

Advantest China应用工程师Tang Mingjie

太平洋夏令时晚上8:15

共享相同访问端口IP的SmarTest 7并发测试的编程框架（英语）

Advantest China应用工程师Tianyu Zhang

太平洋夏令时晚上8:30

闭幕致辞（英文）

Advantest全球营销传播副总裁Judy Davies

3月11日星期三

太平洋夏令时下午6:00

欢迎致辞和概述（英语）

Advantest全球营销传播副总裁Judy Davies

太平洋夏令时下午6:30

5G NR半导体测试挑战（韩语）

Advantest Korea射频测试经理Sungjong Park

太平洋夏令时下午7:00

实现智能制造的测试单元管理（韩语）

Advantest Korea SoC UI团队负责人Kyoungyong Kang

太平洋夏令时晚上7:30

追求完美：寻找下一代汽车IC的最佳测试解决方案（英语）

Advantest Korea战略规划小组高级执行总监Masashi Nagai

太平洋夏令时晚上8:00

通过板载FPGA进行超高速SerDes到RF通信测试的低成本解决方案（汉语）

Advantest China应用工程师Tang Mingjie

太平洋夏令时晚上8:15

共享相同访问端口IP的SmarTest 7并发测试的编程框架（汉语）

Advantest China应用工程师Tianyu Zhang

欢迎Advantest员工、客户、潜在客户和合作伙伴通过此次为期两天的虚拟展会相互联系。

如何参会

所有会议均以媒体流形式传输。我们建议您使用以下链接（而非通过电话）使用计算机扬声器收听音频。

太平洋标准时3月10日上午8点举行的W2BI会议：





太平洋夏令时3月10日下午5点至晚上9点的所有会议：





太平洋夏令时3月11日下午6点至晚上8:30的所有会议：





网络广播访问说明

使用上述链接进行每个会议的预注册，并通过电子邮件接收日历文件。为了获得最佳观看效果，最好直接连接到互联网而 不 使用VPN。另外，禁用弹出窗口阻止程序以查看全部内容。在参会之前测试您的连接。连接测试： 单击此处 。有关系统要求，请访问 常见问答 。

社交媒体

有关该测试解决方案领先企业的所有最新消息，请在Twitter上关注Advantest，@Advantest_ATE。

关于Advantest Corporation

Advantest（TSE：6857）是半导体应用设计和生产自动测试和测量设备的领先制造商，包括5G通信、物联网（IoT）、自动驾驶汽车、人工智能（AI）、机器学习、智能医疗设备等。该公司的领先系统和产品被集成运用于世界上最先进的半导体生产线。公司还进行研发以应对新兴测试挑战应用，生产对光掩模制造必不可少的多视计量扫描电子显微镜，并提供突破性的3D成像和分析工具。Advantest于1954年在东京成立，是一家在全球设有分支机构的全球性公司，承诺对国际社会做出可持续实践和社会责任贡献。更多信息请见 www.advantest.com 。

ADVANTEST CORPORATION

3061 Zanker Road

San Jose, CA 95134, USA

Judy Davies

Judy.davies@advantest.com