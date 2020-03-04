東京, March 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 東京 2020 年 3 月 3 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先全球的半導體測試設備供應商 Advantest Corporation（TSE：6857）將於 3 月 10 日至 11 日舉辦虛擬貿易展覽會，與全球客戶共享寶貴的技術和市場數據，此舉亦能避免感染新型冠狀病毒（COVID-19）所帶來的潛在疾病風險。

通過網絡會議，Advantest 的技術專家將展示最新的半導體測試技術和最佳實踐，並與戰略合作夥伴、現有及潛在客戶進行互動。 此外，在線論壇將有 SEMI 的兩位高級管理人員作為代表，討論行業狀況和市場前景，SEMI 是代表電子製造供應鏈的全球業界組織。

Advantest 全球營銷傳播副總裁 Judy Davies 說 :「儘管因冠狀病毒爆發，許多行業取消了貿易展覽和會議，但我們開發了這個虛擬貿易展覽會，以提高人們對當今最先進的半導體測試解決方案的認識」。 「我們通過國際活動及時共享相關資訊而得以支持客戶，同時讓 SEMI 參與其中並提供見解是非常合適的。」

「隨著 Advantest 轉向在線交流以確保參與會議人員的安全，並通過 重要的業界見解，向我們全球成員維持有利資訊的自由流通，SEMI 很高興能夠參加此虛擬貿易展覽會」SEMI 總裁兼行政總裁 Ajit Manocha 表示。

3 月 10 日至 11 日，Advantest 的創新虛擬貿易展將由九位國際級講員組成的專題講座，以各種語言分享他們的專業見解。 為了促進所介紹資訊的廣泛使用，會議將以英語、普通話及韓語進行。

每個環節都是互動的，為聽眾提供了提問的機會。 在為期兩天的活動之後，所有會議都將被記錄並在網上發佈，以供繼續參考。

虛擬貿易展的議程為：

3 月 10 日，星期二

上午 8:00 太平洋夏令時間 (PDT)

獨立 (SA) 及非獨立 (NSA) 5G NR 設備測試：MIMO 和 Carrier Aggregation（英語)

Advantest Group Company 的 W2BI 總裁 Dinesh Doshi

下午 5:00 PDT

歡迎和概述（英語）

Advantest 全球營銷傳播副總裁 Judy Davies

下午 5:30 PDT

SEMI 更新（英語）

SEMI 總裁兼行政總裁 Ajit Manocha

下午 6:00 PDT

SEMI 市場展望: 晶圓廠投資、設備/材料市場和新亞洲供應鏈（英語）

SEMI 工業研究與統計總監 Clark Tseng

下午 6:30 PDT

5G NR 半導體測試挑戰 (英語)

Advantest Korea 射頻測試工程師/經理 Sungjong Park

下午 7:00 PDT

用於實現智能製造的測試單元管理（英語）

韓國 Advantest SoC UI 團隊負責人 Kyoungyong Kang

下午 7:30 PDT

追求完美：尋找下一代汽車 ICs 的最佳測試解決方案（英語）

Advantest Korea 戰略規劃小組高級行政總監 Masashi Nagai

下午 8:00 PDT

通過板載 FPGA 進行射頻通信測試的超高速 SerDes 低成本解決方案（英語）

Advantest 中國應用工程師 Tang Mingjie

下午 8:15 PDT

用於 SmarTest 7 並行測試的編程框架，分享同一存取端口的 IPs（英語）

Advantest China 應用工程師 Tianyu Zhang

下午 8:30 PDT

閉幕致辭（英語）

Advantest 全球營銷傳播副總裁 Judy Davies

3 月 11 日，星期三

下午 6:00 PDT

歡迎和概述（英語）

Advantest 全球營銷傳播副總裁 Judy Davies

下午 6:30 PDT

5G NR 半導體測試挑戰 (韓語)

Advantest Korea 射頻測試工程師/經理 Sungjong Park

下午 7:00 PDT

用於實現智能製造的測試單元管理（韓語）

韓國 Advantest SoC UI 團隊負責人 Kyoungyong Kang

下午 7:30 PDT

追求完美：尋找下一代汽車 ICs 的最佳測試解決方案（英語）

Advantest Korea 戰略規劃小組高級行政總監 Masashi Nagai

下午 8:00 PDT

通過板載 FPGA 進行射頻通信測試的超高速 SerDes 低成本解決方案（漢語）

Advantest 中國應用工程師 Tang Mingjie

下午 8:15 PDT

用於 SmarTest 7 並行測試的編程框架，分享同一存取端口的 IPs（漢語）

Advantest China 應用工程師 Tianyu Zhang

邀請 Advantest 員工、客戶、潛在客戶和合作夥伴參加為期兩天的虛擬貿易展覽會相互交流。

如何參與

所有會議將可在線上參與。建議您使用電腦之揚聲器用以下的連接鏈觀看會議，而非透通過電話收聽。

W2BI 會議於太平洋標準時間(PDT) 3 月 10 日上午 8 點 :



點擊以參與網絡會議並通過電腦收聽線上語音：

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=2986699F-3F95-4807-B4E0-F6E091D16238

如有需要，可通過電話備份語音:

北美參與會議者免費電話撥號: 1-866-448-1422

國際/參與會議者付費電話撥號: 1-720-405-1599

北美參與會議者免費電話撥號: 1-866-448-1422 國際/參與會議者付費電話撥號: 1-720-405-1599 會議 ID /密碼: 3865889

太平洋標準時間 (PDT) 3 月 10 日下午 5 點至晚上 9 點之間的所有會議:



點擊以參與網絡會議並通過電腦收聽線上語音：

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=18E77C12-6A40-4852-A992-EBDD58CAEE4C

如有需要，可通過電話備份語音:

北美參與會議者免費電話撥號: 1-866-448-1422

國際/參與會議者付費電話撥號: 1-720-405-1599

北美參與會議者免費電話撥號: 1-866-448-1422 國際/參與會議者付費電話撥號: 1-720-405-1599 會議 ID /密碼: 3988872

太平洋標準時間 (PDT) 3 月 11 日下午 6 點至晚上 8:30 點之間的所有會議:



點擊以參與網絡會議並通過電腦收聽線上語音：

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=45A7ED7F-6278-4FFF-AE30-3D766CD28837

如有需要，可通過電話備份語音:

北美參與會議者免費電話撥號: 1-866-448-1422

國際/參與會議者付費電話撥號: 1-720-405-1599

北美參與會議者免費電話撥號: 1-866-448-1422 國際/參與會議者付費電話撥號: 1-720-405-1599 會議 ID /密碼: 8970228

進入網絡直播的使用說明

使用上面的連接鏈為每個會議進行預先登記，並通過電子郵件接收日曆備忘。為了獲得最佳觀看效果，最好直接連接到網絡及 不要 使用 VPN. 另外，禁用彈出窗口阻止程序以查看全部內容。加入之前測試您的連接。連接測試: 點擊這裡 . 有關系統的要求，請瀏覽 常見問題解答 (FAQ) .

社交媒體

有關測試解決方案領導者的所有最新消息，請在 Twitter @Advantest_ATE 上關注 Advantest。

關於 Advantest Corporation

Advantest (TSE: 6857) 是自動測試和測量設備的領先製造商，這些設備用於設計和生產半導體產品，其應用包括5G通信、物聯網（IoT）、自動駕駛汽車、人工智能（AI）、機器學習、智能醫療設備等。 其先進的系統和產品已結合到世界上最先進的半導體生產線中。 該公司還進行研發以應對新興的測試挑戰應用，生產對光掩模製造中不可少的多視力計量掃描電子顯微鏡，並提供具有突破性的3D成像和分析工具。 Advantest 於 1954 年在東京成立，是一間全球性公司，在全球設有分支機構，對可持續實踐和社會責任作出國際承諾。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.advantest.com .

ADVANTEST 公司地址

3061 Zanker Road

San Jose, CA 95134, USA

Judy Davies

電郵︰Judy.davies@advantest.com