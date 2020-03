March 04, 2020 01:00 ET

March 04, 2020 01:00 ET

Bekaert répond aux priorités établies en matière de marges, de fonds de roulement et de désendettement

EBIT sous-jacent en hausse de 15% à € 242 millions - fonds de roulement en baisse de 20% - endettement net/EBITDA sous-jacent de 2,1

Bekaert a réussi à compenser les conditions de marché difficiles causées par des tensions et barrières commerciales, des changements politiques ainsi que des protestations sociales affectant les économies à l’échelle mondiale et a donné suite à toutes les priorités établies visant à rétablir un bilan sain et à améliorer la performance des marges.

Faits marquants financiers 2019

Chiffre consolidé de € 4,3 milliards (+0,4%) et chiffre global de € 5,1 milliards (+1,1%)

EBIT sous-jacent de € 242 millions, en hausse de 15% par rapport à 2018 et représentant une marge de 5,6%

EBITDA sous-jacent de € 468 millions (+10%), représentant une marge à deux chiffres (10,8%)

ROCE sous-jacent de 9,5%, en hausse par rapport à 8,0% en 2018

Fonds de roulement en baisse de 20%, représentant un fond de roulement sur chiffre d’affaires de 16%

Forte génération des flux de trésorerie: les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont plus que doublé pour atteindre € 524 millions

Endettement net de € 977 millions, par rapport à € 1 153 millions fin 2018, représentant un endettement net sur EBITDA sous-jacent de 2,1, en baisse nette par rapport à 2,7 l’année dernière

Mise en œuvre d’actions visant à accroître la performance des marges et des flux de trésorerie

Progrès significatifs en matière de performance des prix et d'amélioration du mix, annihilés par des corrections de valorisation des stocks

Progrès solides dans le rétablissement de la rentabilité des domaines d’activités plus faibles

Poursuite de la mise en œuvre de programmes d'efficacité organisationnelle et d'excellence manufacturière

Baisse très forte du fonds de roulement entraînée par des niveaux de stocks nettement inférieurs, des conditions de paiement mieux alignées, des actions réussies de recouvrement de créances et l’utilisation optimisée de l’affacturage

Programmes de refinancement réussis (prêt ‘Schuldschein’ : € 320,5 millions et obligation ‘retail’: € 200 millions) résultant dans une réduction des frais d’intérêts de plus de 20%

Contrôle strict des dépenses d’investissement: € 98 millions (immobilisations corporelles)

Résultat net et proposition de dividende

Les éléments non récurrents, essentiellement liés aux mesures de restructuration de 2019, se sont élevés à € -87 millions

Le résultat de l’exercice attribuable aux actionnaires de Bekaert s’élevait à € 41 millions

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2020 de distribuer un dividende brut de € 0,70 par action, inchangé par rapport à 2018.





Perspectives

Mise à jour Covid-19 : A ce jour, aucun des employés de Bekaert n'a été infecté par le virus et nos usines en Chine ont repris leurs activités le 10 février. À l'heure actuelle, nos usines de production de par le monde fonctionnent à des niveaux quasiment normaux et la chaîne d’approvisionnement reste relativement fluide. Nous avons une visibilité limitée sur l'impact potentiel du Covid-19 sur nos marchés au cours des prochains mois.

Les mesures prises en 2019 ont considérablement renforcé notre structure de bilan et ont permis d’amorcer l’amélioration de notre rentabilité. Cela nous a rendus plus résilients aux incertitudes à court terme et nous permettra de progresser davantage vers notre objectif de marge EBIT sous-jacente de 7%.

Pièce jointe