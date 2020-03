March 04, 2020 01:00 ET

Bekaert lost ambities margeverbetering en afbouw werkkapitaal en schuldgraad in

Onderliggende EBIT stijgt met 15% tot € 242 miljoen – werkkapitaal daalt met 20% – nettoschuld/onderliggende EBITDA van 2.1



Bekaert heeft de uitdagende marktomstandigheden (door handelsspanningen, politieke en –beleidswijzigingen, en sociale protesten die wereldwijd economieën hebben geaffecteerd) geneutraliseerd en heeft resultaat afgeleverd op alle gestelde prioriteiten om de balans te herstellen en de margeperformantie te verbeteren.

Kerncijfers boekjaar 2019

Geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard (+0,4%) en gezamenlijke omzet van € 5,1 miljard (+1,1%)

Onderliggende EBIT van € 242 miljoen, een stijging met 15% en resulterend in een marge van 5,6%

Onderliggende EBITDA van € 468 miljoen (+10%) aan een dubbelcijferige marge op omzet (10,8%)

Onderliggende ROCE van 9,5% vergeleken met 8,0% in 2018

Een daling van het werkkapitaal met 20%, resulterend in werkkapitaal op omzet van 16%

Sterke cashflowgeneratie: meer dan een verdubbeling van de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten tot € 524 miljoen

Nettoschuld van € 977 miljoen tegenover € 1 153 miljoen bij jaareinde 2018, resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 2,1, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2,7 vorig jaar





Doorgevoerde acties om de marge- en cashflowperformantie te verhogen

Sterke verbetering in prijszettingsvermogen en mix, tenietgedaan door voorraadwaarderingscorrecties

Robuuste vooruitgang in het winstherstel van zwakker presterende businesses

Voortdurende implementatie van organisatorische efficiënties en manufacturing excellence-programma’s

Zeer sterke afname van het werkkapitaal gedreven door beduidend lagere voorraadniveaus, beter afgestemde betalingstermijnen, succesvolle acties om vorderingen te innen, en geoptimaliseerd gebruik van factoring

Succesvolle herfinancieringprogramma’s (Schuldschein-lening: € 320,5 miljoen en obligatielening: € 200 miljoen) hebben geleid tot een daling van de rentelasten met meer dan 20%

Strikte controle op investeringen in materiële vaste activa: € 98 miljoen





Nettoresultaat en dividendvoorstel

De eenmalige kosten, vooral gelinkt aan de herstructureringsmaatregelen van 2019, bedroegen € -87 miljoen

Het perioderesultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van Bekaert bedroeg € 41 miljoen

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een brutodividend uit te keren van 70 eurocent, onveranderd ten opzichte van vorig jaar





Vooruitzichten

Update Covid-19: tot op vandaag werd geen van Bekaerts werknemers besmet met het virus. Onze fabrieken in China zijn op 10 februari heropgestart. Op dit ogenblik opereren wij wereldwijd aan vrij normale activiteitsniveaus en de toeleveringsketen verloopt tamelijk vlot. De zichtbaarheid op de impact die Covid-19 zou kunnen hebben op onze markten in de komende maanden is beperkt.

De acties die we in 2019 hebben doorgevoerd, hebben onze balans aanzienlijk verstevigd en beginnen onze winstgevendheid te verbeteren. Dit maakt ons veerkrachtiger ten aanzien van kortetermijnonzekerheden en zal ons helpen verdere vooruitgang te boeken in het behalen van onze doelstelling van 7% onderliggende EBIT-marge.

