SELSKABSMEDDELELSE NR. 8 - 4. MARTS 2020

Årsrapport 2019 og forventninger 2020

Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2019. Årsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter.

Resultater

Justeret resultat (“periodens resultat” justeret for “Salgsavancer og – tab, skibe m.v..”) 2019: USD 23 mio. (2018: USD 20 mio.).

Dry Operator: USD 8 mio. (USD 30 mio.)

Dry Owner: USD 2 mio. (USD 18 mio.)

Tank: USD 13 mio. (USD -28 mio.)

EBIT 2019: USD 57 mio. (USD 39 mio.)

Dry Operator: Efter ud­fordringer midt på året navigerede Dry Operator med stor succes i et marked i stærk tilbagegang i fjerde kvartal

Dry Owner: Fokus på at reducere fremtidig ekspon­ering gennem salg af skibe og sikring af attraktive af­dækningskontrakter

Tank: Med en stærk afslutning på året genererede NORDEN en gennemsnitlig dagsindsejling i Handysize og MR på henholdsvis USD 14.806 og 14.413

Guidance

På trods af udfordrende markeder og usikkerhed fremadrettet på grund af COVID-19 virussen forventer NORDEN at levere en forbedret indtjening med et justeret resultat for 2020 i niveauet USD 30 til 70 mio.

Med en ny udbyttepolitik for 2020 og frem har NORDEN en målsætning om årlige udbetalin­ger med en payout-ratio på minimum 50% af det justerede årsresultat.

Adm. Direktør Jan Rindbo siger:

“Med det bedste kvartalsresultat i næsten 5 år afsluttede NORDEN året med en stærk præstation i fjerde kvartal og leverede et resultat på USD 23 mio. for 2019. På trods af udfordrende markeder og usikkerhed for den globale økonomi forventer NORDEN at levere en forbedret indtjening med et forventet justeret resultat for 2020 i niveauet USD 30 til 70 million.”

Hoved- og nøgletalsoversigt for NORDEN

USD mio. 2019 2018* 2017* 2016* 2015* RESULTATOPGØRELSE Omsætning 2.583,9 2.451,4 1.808,6 1.251,2 1.653,4 Dækningsbidrag 295,0 132,3 116,8 76,1 70,9 EBITDA 217,5 72,5 68,1 30,6 20,5 Salgsavancer og –tab, skibe m.v. -3,6 8,8 0,9 -45,5 -31,0 Af- og nedskrivninger -156,9 -44,3 -42,2 -49,6 -248,6 Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 39,4 23,3 -64,5 -282,0 Finansielle poster, netto -32,7 -6,9 -0,9 -12,2 -9,4 Årets resultat 19,2 28,8 24,6 -45,6 -284,9 Justeret årsresultat1 22,8 20,0 28,4 -34,6 -263,0 OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING Aktiver i alt 1.742,4 1.464,4 1.326,5 1.301,0 1.604,7 Egenkapital 859,0 826,8 834,4 801,4 856,1 Forpligtelser 883,4 637,6 492,1 499,6 748,6 Investeret kapital 1.283,5 970,2 836,7 753,8 788,7 Netto rentebærende gæld/aktiver -424,5 -143,4 -2,3 47,6 67,3 Likvider og værdipapirer 209,3 188,6 219,4 263,9 365,7 PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter 280,5 -15,8 6,3 -79,7 76,9 Fra investeringsaktiviteter -90,9 -78,4 -0,2 102,1 -112,9 - heraf investering i materielle anlægsaktiver -102,7 -202,7 -75,4 -36,8 -131,6 Fra finansieringsaktiviteter -211,2 95,4 3,0 -85,3 67,5 MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE NØGLETAL EEOI** (gCO 2 /ton-mil) 8,70 8,60 8,75 9,03 8,78 LTIF*** (million arbejdstimer) 1,45 0,29 1,58 0,89 0,88 AKTIERELATEREDE HOVED- OG NØGLETAL: Antal aktier af DKK 1 (inkl. egne aktier) 42.200.000 42.200.000 42.200.000 42.200.000 42.200.000 Antal aktier af DKK 1 (ekskl. egne aktier) 39.311.533 39.923.933 40.467.615 40.467.615 40.467.615 Antal egne aktier 2.888.467 2.276.067 1.732.385 1.732.385 1.732.385 Indtjening pr. aktie (EPS) USD (DKK) 0,5 (3) 0,7(4) 0,6 (4) -1,1 (-8) -7,0 (-47) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet (EPS) USD (DKK) 0,5 (3) 0,7(4) 0,6 (4) -1,1 (-8) -7,0 (-47) Udbytte pr. aktie, DKK 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi pr. aktie USD (DKK) 21,9 (146) 20,7 (135) 20,6 (128) 19,8 (140) 21,2 (144) Aktiekurs ultimo, pr. aktie (DKK 1) 106,7 92,4 116,5 110,5 122,1 ØVRIGE HOVED- OG NØGLETAL

EBITDA-ratio 8,4% 3,0% 3,8% 2,4% 1,2% ROIC 5,0% 4,4% 2,9% -8,4% -10,6% ROE 2,3% 3,5% 3,0% -5,5% -28,6% Payout-ratio (ekskl. egne aktier)2 76,6% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% Soliditet 49,3% 56,5% 62,9% 61,6% 53,3% Kurs/indre værdi 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 Samlet antal skibsdage for NORDEN 138.327 122.852 93.738 79.060 75.763 USD-kurs, ultimo 667,59 651,94 620,77 705,28 683,00 USD-kurs, gennemsnit 667,03 631,74 659,53 673,27 672,69

De anførte nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger og nøgletal 2018”. Dog er "Salgsavancer og -tab, skibe m.v." ikke medtaget i EBITDA. Der henvises til

definitioner under afsnittet "Forklaring af hoved- og nøgletal". Der er korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier.

1) ”Justeret årsresultat” er beregnet som "Årets resultat" justeret for "Salgsavancer og -tab, skibe m.v." og for 2015-17 ”Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter", inklusive justering for salg af skibe i joint ventures.

2) Payout-ratio er beregnet på baggrund af det foreslåede udbytte for året inkl. ekstraordinært udbytte udbetalt i året.

* Finanstal for 2015-18 er ikke justerede i forhold til IFRS 16

** Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) er en måling af effektivitet og defineres som mængden af udledt CO 2 pr. ton last transporteret 1 mil. EEOI påvirkes af forretningsmæssige faktorer som tilgængelig last, ventetid og ophold i havne, hvor skibet ikke er i aktivitet. EEOI påvirkes desuden af fart, skibsstørrelse og type af brændstof.

*** Lost Time Injury Frequency (LTIF) er frekvensen af ulykker, hvor en sømand ikke er i stand til at arbejde i mere end 24 timer pr. 1 million arbejdstimer.

