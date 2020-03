L’OFFRE DE SUBSTRATS INNOVANTS DE SOITEC POUR LA 5G

·Une nouvelle présentation, disponible sur le site Internet de la société, met en avant le portefeuille de substrats innovants de Soitec dédiés aux marchés et applications de la 5G

Bernin (Grenoble), France, le 4 mars 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la mise en ligne sur son site Internet d’une nouvelle présentation centrée sur les substrats innovants dédiés aux marchés et applications de la 5G.

Paul Boudre, Directeur général de Soitec a déclaré : « Depuis le démarrage de la 5G, Soitec a travaillé sur son développement avec l’ensemble de l’écosystème impliqué dans les applications de radiofréquence. Aujourd’hui, au moment où la 5G se déploie mondialement, nous souhaitons partager notre vision avec l’ensemble de nos partenaires quotidiens. Soitec répond aux besoins de ses clients actuels et futurs avec un portefeuille complet de substrats innovants destiné à soutenir leur croissance. Sur la base de technologies éprouvées et différenciées telles que le RF-SOI (devenu un standard pour les modules front-end des smartphones), Soitec va bénéficier d’une expansion attendue du contenu en FD-SOI, Piézoélectrique-sur-Isolant (POI), Nitrure de Gallium (GaN) et de Photonics-SOI au sein des smartphones comme des stations de base. »

La présentation à laquelle il est fait référence est disponible dans la section investisseurs du site Internet de Soitec :

https://www.soitec.com/fr/investisseurs/documentation-investisseurs

Agenda

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre de l’exercice 2019-2020 sera publié le 22 avril 2020, après bourse.

About Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux EtatsUnis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com

