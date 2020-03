March 04, 2020 03:00 ET

March 04, 2020 03:00 ET

Brussel, 4 maart 2020 – Solvay belegt een buitengewone algemene vergadering die gehouden wordt op vrijdag 3 April 2020 om 11u00 (CET) op de maatschappelijke zetel : Solvay NV, Ransbeekstraat 310 in 1120 Brussel.

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen over de agenda dient de vergadering ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal uitmaken, bijeenbrengen. Deze vergadering zal niet geldig kunnen beraadslagen indien het door de wet vereiste quorum niet is bereikt. De ervaring van de laatste jaren wijst in die richting.

Een tweede buitengewone algemene vergadering zal daarom bijeengeroepen worden. Deze zal gehouden worden op dinsdag 12 mei 2020 met dezelfde agenda en voorgestelde besluiten. U zal verwittigd worden met een officiële kennisgeving op 10 April 2020.

Alle documenten met betrekking tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering vindt u op www.solvay.com .

Bijlage