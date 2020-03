Maltem Group accélère et annonce une nouvelle croissance sur son dernier exercice. Ce développement soutenu de l’ESN démontre sa capacité à se distinguer sur un marché particulièrement concurrentiel, à réaliser une croissance durable et responsable et à s’entourer des meilleurs experts pour mener à bien les projets de transformation digitale de ses clients.

2019, une année particulièrement dynamique

L’année 2019 a été marquée par un développement important de l’ensemble des activités et des filiales du groupe en France et à l’international (Afrique - Maltem Africa-, Benelux, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Australie). La croissance a notamment été portée par les sujets liés au développement, au design (UX), à l’Intelligence artificielle, aux datas, à l’agilité et à la cybersécurité. Au niveau organisationnel, Maltem a joué un rôle important sur le marché du recrutement IT en intégrant près de 500 nouveaux collaborateurs. À noter également que la qualité des missions proposées, les valeurs de l’entreprise et sa posture unique sur des aspects sociétaux lui ont permis de compter parmi les entreprises les plus vertueuses du marché (Référencement Happy@work) et de connaître un très faible taux de turn-over.

2020, de nouvelles perspectives et ambitions

Cette année Maltem va poursuivre sa transformation pour servir toujours mieux ses clients. Dans ce contexte, l’ESN prévoit notamment d’investir fortement pour faire évoluer sa marque employeur et accroitre son attractivité. L’objectif est d’une part de fidéliser ses collaborateurs et d’autre part de recruter de nouveaux talents qui bénéficient de solides expertises, d’un réel savoir-être et qui partagent les valeurs de l’entreprise.

Au-delà de ces éléments, Maltem compte faire évoluer ses offres de service et tisser de nouveaux partenariats structurants avec des éditeurs dans tous les pays où le groupe est implanté. Enfin, l’ESN va continuer d’investir pour développer l’activité de l’ensemble de ses agences et filiales et étudiera l’opportunité d’ouvrir de nouvelles implantations.

François Berjamin, Directeur général du Groupe Maltem « Le talent de nos équipes, la qualité de notre offre et notre position singulière sur le marché ont été les drivers de notre croissance en 2019. Nous bénéficions aujourd’hui d’une organisation unique qui nous permet de mener à bien les missions qui nous sont confiées et de nous entourer des meilleurs experts du marché en France comme à l’international. Rejoindre Maltem est une réelle opportunité de vivre une expérience collaborateur unique et de participer à un projet d’entreprise riche de sens. »