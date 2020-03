MONTRÉAL, 04 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) souhaite partager une mise à jour concernant le Projet Rose lithium-tantale (le « Projet Rose lithium-tantale » ou le « Projet »).



La propriété Rose lithium-tantale (où est proposé le Projet Rose lithium-tantale) est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la Nation crie d’Eastmain.

Le Projet consiste à exploiter une mine à ciel ouvert afin d’y extraire du minerai de lithium et de tantale contenus dans le gisement Rose. Le lithium et le tantale sont très prisés mondialement dans les secteurs industriels, incluant pour le marché des voitures hybrides et électriques, à cette époque d’intérêt grandissant pour la transition énergétique. Le Projet Rose lithium-tantale pourrait jouer un rôle significatif dans cette transition vers une économie plus verte.

Critical Elements a toujours pensé le développement du Projet selon une approche de développement durable, en tenant compte des activités traditionnelles cries et en maximisant les retombées économiques et le développement social pour les Cris. Dès 2012, Critical Elements a conclu une entente de pré-développement (« PDA ») avec le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation crie (alors l’Administration régionale crie) et la Nation crie d’Eastmain, qui a jeté les bases d’une relation de coopération et de respect mutuel entre les parties.

Par le biais du PDA, les Cris ont convenu de soutenir le projet et de coopérer avec Critical Elements dans la préparation de toutes les études requises sur l’évaluation d’impacts sociaux et environnementaux pour toutes les composantes du projet à déployer les efforts nécessaires afin que le projet chemine à travers le processus d’évaluation environnementale et sociale prévue à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et, si les préoccupations sociales et environnementales sont adéquatement traitées, d’aider Critical Elements dans l’obtention des permis gouvernementaux requis. Depuis la signature du PDA, Critical Elements a participé à plusieurs rencontres avec le Chef et le conseil de la Nation crie d’Eastmain, ainsi qu’à plusieurs rencontres et séances d’information dans la communauté.

Le PDA a également confirmé l’engagement des parties de continuer leurs discussions afin d’élaborer et signer une entente sur les répercussions et les avantages (« ERA ») concernant le développement et l’exploitation du Projet Rose lithium-tantale. La négociation qui a mené à la conclusion de l’ERA a permis aux parties de mieux comprendre leurs valeurs respectives et de partager leurs visions du développement du Projet Rose lithium-tantale. La Nation crie d’Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation crie et Critical Elements ont annoncé la signature de l’ERA, intitulée l’Entente Pikhuuutaau (l’ « Entente Pikhuutaau »), en juillet 2019.

L’Entente Pikhuutaau marque une étape importante dans l’établissement d’une relation à long terme entre les parties, tout en tout tenant compte des activités traditionnelles cries et en maximisant les retombées économiques et le développement social pour les Cris à toutes les phases du Projet, une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, dans une perspective de développement durable. Elle prévoit des occasions de formation, d’emplois et d’affaires pour les Cris, et particulièrement les Cris d’Eastmain, dans le cadre du Projet, ainsi que la collaboration et la participation des parties cries avec Critical Elements dans la surveillance environnementale durant toutes les phases du Projet. L’Entente Pikhuutaau assure également des retombées financières à long terme pour les parties cries, conformément à la Politique minière de la Nation crie et à l’approche adoptée par Critical Elements de développer le Projet tout en assurant la promotion du développement économique et social des Cris d’une manière qui soit avantageuse pour toutes les parties.

La collaboration entre Critical Elements et les communautés locales se reflète également dans le projet d’amélioration des frayères aux esturgeons jaunes de la rivière Eastmain, qui a été proposé dans l’étude d’impact environnemental déposée auprès du COMEX et de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (aujourd’hui l’Agence d’évaluation d’impact du Canada) pour compenser les impacts sociaux et environnementaux potentiels du projet Rose lithium-tantale sur l’habitat du poisson (le « Projet d’habitat du poisson »). Le Projet d’habitat du poisson vise à ramener la population d’esturgeons jaunes dans la rivière Eastmain. En février 2018, Critical Elements a annoncé la signature d’une entente avec la Nation crie d’Eastmain et la société Niskamoon pour la mise en place du Projet d’habitat du poisson, qui prévoit notamment la consultation et la participation de la Nation crie d’Eastmain, incluant la possibilité d’occasions d’emploi et d’affaires pour la Nation crie d’Eastmain en vue de promouvoir une participation optimale de la main-d’œuvre et d’autres ressources locales.

Le Projet Rose lithium-tantale est présentement au stade de l’évaluation d’impact. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (aujourd’hui l’Agence d’évaluation d’impact du Canada) a confirmé, en mars 2019, que l’étude d’impact environnemental du Projet était considérée complète. Les activités de consultation et d’évaluation par les autorités gouvernementales incluant le COMEX sont en cours.

« Depuis les premières étapes du développement du projet, la collaboration avec les communautés locales et en particulier avec la Nation crie d’Eastmain a toujours été une priorité pour Critical Elements. Nous nous efforçons de développer le projet selon une approche de développement durable afin d’apporter une contribution significative à l’économie du futur qui, nous l’espérons, sera plus verte et plus durable », souligne Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements.

« La conclusion de l’Entente Pikhuutaau marque un jalon important dans la participation active de la Nation crie d’Eastmain, à titre de partenaire, dans le développement économique et social d’Eeyou Istchee. La signature de cette entente démontre encore une fois que les Cris accueillent le développement dans le territoire d’Eeyou Istchee, en autant qu’il respecte les droits des Cris, qu’il est durable sur le plan environnemental et social et qu’il apporte des bénéfices tangibles pour les Cris tout en voyant à leur implication active. La Nation crie d’Eastmain salue l’approche adoptée par Corporation Lithium Éléments Critiques et reconnaît l’approche coopérative mise de l’avant par son équipe, qui fait de Corporation Lithium Éléments Critiques un leader et un visionnaire dans l’industrie minière », souligne le Chef Kenneth Cheezo de la Nation crie d’Eastmain.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Corporation Lithium Éléments Critiques est une société d'exploration minière détenant plusieurs propriétés au Québec. La société est orientée vers le lithium. Elle a atteint cet objectif grâce à son projet Rose lithium-tantale qui est actuellement à un stade d'exploration avancé. Corporation Lithium Éléments Critiques vise à mettre le projet de lithium-tantale Rose en production rapidement. Son projet phare Rose lithium-tantale est bien situé au Québec avec l'accès à des infrastructures telles que : ligne électrique, routes, aéroport, accès ferroviaire et campement.

RENSEIGNEMENTS :

Jacques Martineau

Annexe Communications

514-601-2502

jacques.martineau@annexecommunications.com

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires

(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)

n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.