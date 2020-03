VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM), une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans la formulation et la distribution d’une gamme de produits de consommation courante à base de champignons médicinaux, a commencé à se négocier à la Bourse des valeurs canadiennes (le « CSE ») le 2 mars 2020, cotée sous le symbole « SHRM ».



En février 2020, la Société a conclu avec succès un premier appel public à l’épargne (l’« IPO ») via l’agent principal PI Financial Corp. Champignon cherchera également à obtenir une cotation sur la Bourse de Francfort et une cotation sur le marché OTC aux États-Unis dès que possible. La triple inscription prévue de Champignon procurera à ses actionnaires actuels une liquidité importante, tout en contribuant à une véritable présence mondiale grâce à une meilleure accessibilité aux flux de capitaux internationaux.

Champignon prévoit poursuivre activement sa mission de recherche et de distribution de produits médicinaux infusés aux champignons de qualité supérieure qui ciblent les marchés à forte marge, ainsi que les consommateurs intéressés par les bienfaits pour la santé et le bien-être associés aux champignons.

Durant le reste du premier trimestre de 2020, la société continuera d'accélérer la croissance des parts de marché de son portefeuille de produits à base de champignons, et poursuivra l'optimisation de son infrastructure de commerce électronique et de traitement des commandes.

« Nous nous engageons à transformer l’industrie de la santé et du bien-être grâce à l’infusion de notre mélange exclusif de champignons médicinaux », a déclaré Gareth Birdsall, PDG de Champignon. « Notre équipe de professionnels de la santé et du bien-être et de mycologues ont formulé plusieurs mélanges distinctifs d'extraits de champignons de première qualité. Notre portefeuille de produits est conçu pour les consommateurs soucieux de la santé qui cherchent à soutenir leur santé mentale et à renforcer leurs performances cognitives grâce à des produits à base de champignons médicinaux. Nous pensons que nous n’effleurons présentement que la surface lorsqu’il s’agit de libérer les avantages cachés dans les champignons médicinaux. »

Avec une infrastructure en place de traitement des commandes mondiale dédiée, la société est en mesure de capitaliser sur le marché naissant des champignons artisanaux, offrant ainsi aux clients actuels et potentiels la possibilité de se procurer une sélection de produits infusés aux champignons.

COMITÉ CONSULTATIF SPÉCIAL

Champignon procède à la formation d'un comité consultatif spécial pour évaluer les effets positifs potentiels que ses formulations de champignons médicinaux pourraient avoir sur les personnes souffrant de troubles de santé mentale tels que la dépression, le TSPT (trouble de stress post-traumatique) ainsi que les troubles liés à la consommation abusive d'alcool et de drogues. La société nommera des membres sur le conseil consultatif qualifiés et expérimentés dans des domaines tels que la médecine, la psychologie, la mycologie et la pharmacologie pour aider à cette initiative de recherche.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. est une entreprise canadienne dédiée à la distribution de produits infusés aux champignons médicinaux artisanaux. L’équipe de Champignon a pour mandat d’améliorer la santé et le bien-être de millions de consommateurs potentiels grâce à la distribution d’une gamme de produits haut de gamme infusée aux champignons. Champignon continue de s’inspirer du principe de pérennité, car tous ses produits éligibles sont certifiés biologiques, sans OGM et végétaliens.

