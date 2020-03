L’Association canadienne des producteurs d’acier annonce sa nouvelle vision en matière de changements climatiques

OTTAWA, 04 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA) a annoncé aujourd’hui son objectif de parvenir à des émissions nettes de dioxyde de carbone (CO 2 ) nulles d’ici 2050. Cet objectif est le point central du récent appel à l’action de l’ACPA en matière de changements climatiques, soit une première dans l’industrie qui établit les conditions nécessaires à la réalisation de cette vision importante.



« Nous savons que la question des changements climatiques est un défi mondial qui nécessite des efforts concertés. Bien que notre objectif d’émissions nettes nulles soit ambitieux, nous croyons que nous pouvons concrétiser notre vision d’un secteur de l’acier à faible teneur en carbone si nous travaillons en collaboration avec les gouvernements, les intervenants, les clients et la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Catherine Cobden, présidente de l’ACPA.

L’acier est recyclable à 100 % et est le matériau le plus recyclé au monde. Les producteurs canadiens continuent de peaufiner leur gestion responsable de l’environnement et ont réduit leurs émissions de 25 % depuis 1990 en augmentant leur efficacité énergétique et en favorisant l’adoption de pratiques exemplaires dans l’ensemble de leurs activités.

« Les producteurs d’acier canadiens sont fiers de leur contribution à l’économie circulaire et à la durabilité globale de leurs processus, a ajouté Mme Cobden. Toutefois, pour atteindre notre objectif d’émissions nettes nulles, nous devons concevoir de nouvelles technologies de pointe. Le défi est considérable, mais en travaillant avec d’autres intervenants, nous pensons pouvoir trouver de nouvelles façons de le relever. »

Dans le cadre de son appel à l’action en matière de changements climatiques, l’ACPA a défini cinq conditions clés de réussite :

Créer des partenariats et des collaborations de recherche à caractère unique;

Concevoir et adopter des technologies propres et des produits innovants;

Favoriser l’excellence opérationnelle grâce à des technologies de fabrication de pointe;

Égaliser les chances et mettre en valeur les avantages carboniques de l’utilisation de l’acier canadien au pays;

Demeurer des leaders mondiaux en matière de durabilité, de gestion de l’énergie et de pratiques environnementales exemplaires.

« Le Canada s’est positionné comme un leader mondial dans la lutte contre les changements climatiques. À cette fin, nous devons créer des conditions qui favorisent à la fois notre transformation vers un secteur à faible intensité carbonique et le maintien de notre position concurrentielle, a déclaré Mme Cobden. Par ces efforts, l’industrie sidérurgique canadienne indique qu’elle est prête à travailler avec les gouvernements et ses partenaires pour relever ce défi, tout en maintenant notre industrie forte et concurrentielle pour l’avenir. »

L’intégralité de l’appel à l’action en matière de changements climatiques se trouve sur le site Web de l’ACPA : https://www.canadiansteel.ca/

