CAMBRIDGE, Mass., 04 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus dévoile aujourd’hui sa quatrième liste annuelle des concessionnaires Les Mieux Notés au Canada. Ces distinctions sont décernées aux concessionnaires automobiles ayant reçu les notes moyennes les plus élevées de la part des acheteurs ayant soumis des évaluations sur la plateforme CarGurus. Les lauréats de cette année ont reçu une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5, un résultat qui démontre leur engagement à fournir un service à la clientèle de première qualité.



« En tant que précurseure des plateformes de magasinage automobile fondées sur la confiance et la transparence, CarGurus est ravie d’honorer les concessionnaires qui partagent ces mêmes valeurs », a déclaré Ashley Karr, vice-présidente, Marketing interentreprises chez CarGurus. « Les gagnants du prix du Concessionnaire Le Mieux Noté de cette année sont sans contredit des chefs de file du secteur en ce qui concerne la satisfaction des clients, et nous sommes honorés de les considérer comme des partenaires. »

Le titre du Concessionnaire Le Mieux Noté remis par CarGurus est devenu une référence dans le secteur. Il permet aux concessionnaires de démontrer l’excellence de leur service à la clientèle par l’entremise d’évaluations des acheteurs validées par une source indépendante. Ces évaluations des consommateurs aident CarGurus à fournir l’expérience transparente en laquelle les acheteurs d’autos ont confiance.

Après le succès remporté l’année dernière par son premier livre électronique sur la gestion de la réputation en ligne, CarGurus lance une deuxième édition afin d’informer les concessionnaires automobiles des pratiques exemplaires en la matière. Le guide propose des conseils sur des sujets comme la demande d’évaluations en ligne, le suivi des commentaires et l’intégration de ces contenus dans la stratégie marketing. Ce guide pratique est téléchargeable ici (en anglais).

Les concessionnaires canadiens utilisent CarGurus afin d’atteindre des acheteurs motivés disposant de l’information nécessaire pour prendre une décision d’achat de véhicule éclairée. Pour les concessionnaires, cela se traduit par un canal de conversion de clients et un processus de vente en magasin plus efficaces. Les concessionnaires canadiens souhaitant annoncer leurs stocks sur CarGurus et en savoir plus au sujet des autres programmes publicitaires sont invités à composer le 855 736-2211.

À propos de CarGurus

Fondée en 2006, CarGurus (Nasdaq : CARG) est un cybermarché d’automobiles mettant en contact les acheteurs et les vendeurs de véhicules neufs et usagés à l’échelle mondiale. La société utilise une technologie exclusive, des algorithmes de recherche et l'analyse de données pour apporter confiance et transparence à l'expérience de recherche de véhicule, et aider les utilisateurs à trouver de bonnes affaires chez les concessionnaires les mieux notés. CarGurus est le site Web de vente de véhicules le plus visité des États-Unis (source : Comscore Media Metrix Multi-Platform®, ressource/information – secteur automobile, audience totale, T4 2019, États-Unis (Analyse de la concurrence portant sur : CarGurus.com , Autotrader.com , Cars.com, TrueCar.com )). En plus des États-Unis, CarGurus exploite des plateformes en ligne au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Pour en savoir plus sur CarGurus, visitez cargurus.ca .

