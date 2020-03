Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S

torsdag, den 26. marts 2020 kl. 14.00

på Comwell Hvide Hus Aalborg, ”Kilden”, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.



2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2019 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2019.





4A. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:

4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelses-tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

4.2 Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. Selskabslovens § 139.

4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2020 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.

4B. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes §20:

4.4 Det foreslås, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter i § 1, pkt. 1.2, da de ikke bruges.



4.5 Det foreslås, at vedtægternes § 4 opdateres for at afspejle, at selskabets ejerbog fra den 1. januar 2020 føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.

4.6 Det foreslås, at vedtægternes ordlyd i § 11 ændres, således at det tydeliggøres, at indkaldelse til generalforsamlinger alene sker på selskabets hjemmeside og elektronisk via e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af e-mail- adresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.

4.7 Det foreslås, at 1. afsnit i vedtægternes § 16.3 udgår.



4.8 Det foreslås, at standarddagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling i vedtægternes § 19 opdateres, således at der som nyt punkt 4 indsættes ”Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport” og som nyt punkt 5 indsættes ”Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår”. I konsekvens heraf udgår bestemmelsen i vedtægternes § 23, pkt. 23.4, jf. selskabslovens §139.

4.9 Det foreslås, at vedtægternes § 28, pkt. 28.1, omformuleres således: ”Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler”.

4.10 § 5 og § 8 i de gældende vedtægter er ophævet. Det foreslås, at bestemmelserne i vedtægterne anføres fortløbende.

4.11 Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummerering af bestemmelserne i vedtægterne som følge af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen. Endvidere bemyndiges dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com senest 3 uger før generalforsamlingen.



5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Anders Kunze Bønding, Sven Ruder, Kim Schrøder og Claudio Christensen er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2019.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.



Selskabet har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2, 3, 4A, 5 og 6 kræver simpelt flertal.

Dagsordenens punkt 4B, forslag til vedtægtsændringer, kan alene vedtages med særlig majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 11.923.784,00 er fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf.

Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Registreringsdato

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen torsdag, den 19. marts 2020, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ske til og med fredag, den 20. marts 2020 kl. 23.59 på www.sanistaal.com/da/investor/gf. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:



elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services i hænde inden fristens udløb.



Aktionærer kan vælge at modtage det bestilte adgangskort enten:

pr. mail – adgangskortet sendes straks efter tilmelding til aktionærens e-mailadresse i en mail med adgangskortet og stemmeseddel vedhæftet som PDF. Det skal medbringes på generalforsamlingen i udskrevet stand. pr. post – adgangskort fremsendes pr. post. Adgangskort og stemmesedler vil blive sendt med posten fra VP Investor Services fra mandag, den 23. marts 2020.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag, den 20. marts 2020 kl. 23.59 afgive fuldmagt på følgende måder:

elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf .

. skriftligt ved at returnere fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan senest onsdag, den 25. marts 2020 kl. 23.59 afgive stemme på følgende måder:

elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf .

. skriftligt ved at returnere brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services i hænde inden fristens udløb.

VP Investor Services

Weidekampsgade 14, 2300 København S. E-mail: vpinvestor@vp.dk

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest onsdag, den 25. marts 2020 kl. 23.59. Der vil også kunne stilles spørgs-mål på selve generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.sanistaal.com/da/investor/gf findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse, årsrapport for 2019, indkaldelsen, dags-ordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6162 mandag-torsdag fra kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Med venlig hilsen

Sanistål A/S



På bestyrelsens vegne

Anders Kunze Bønding

bestyrelsesformand

Vedhæftet fil