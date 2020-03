March 04, 2020 11:40 ET

March 04, 2020

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats annuels 2019 Nanterre, le 4 mars 2020 (après Bourse)

2019 : résultat opérationnel de 10,5%

et résultat net de 6,9%

Comptes au 31 décembre (audités et en M€) 2018 2019 Chiffre d’affaires 490,1 510,1 Résultat opérationnel d’activité * 47,1 (9,6%) 54,7 (10,7%) Résultat opérationnel 46 (9,4%) 53,7 (10,5%) Produits financiers nets 1,6 0,1 Impôt sur les résultats (18) (18,6) Résultat net 29,6 (6%) 35,2 (6,9%) - dont part du groupe 26 30,8 Cash-flow libre ** 25,8 47 Trésorerie (nette d’endettement financier) 174,5 218,3 Effectif fin d’exercice 5 160 5 372

* Avant coût des actions gratuites et dépréciation d’actifs.

** Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

Réalisations

Le résultat opérationnel progresse de 16,8% et représente 10,5% du chiffre d’affaires (et 9,6% hors plus-value).

En croissance de 18,9%, le résultat net s’est établi à 6,9% du chiffre d’affaires (après un taux d’imposition de 34,7%).

A 47 M€, le cash-flow libre a fortement augmenté (taux de conversion du résultat net en cash : 83% en moyenne sur 3 ans et 125% en 2019).

La trésorerie nette progresse de 43,9 M€ pour s’établir à 218,3 M€ au 31 décembre, notamment grâce à la réduction du délai de règlement clients.

Perspectives

Les prévisions 2020 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre (6 mai après Bourse).

Un dividende de 0,20 € par action (réajusté significativement) sera proposé par le Conseil d’Administration à la prochaine Assemblée Générale.

A propos de NEURONES

Avec 5 400 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Numériques qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale et d’évolution de leur système d’information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Floriane MONNIER

Tél. : 06 32 37 57 28

fmonnier@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net



