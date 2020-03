Les travaux-tests de l'étude de faisabilité en cours soutiennent les résultats clés de l'EEP (Étude économique préliminaire) ;

55 % de la capacité de l'usine a été attribué à des clients ;

des discussions avec d'autres parties prenantes sont en cours afin d'allouer les échantillons restant de la première année de production de l'usine ; et

admission en tant que membre de European Battery Alliance.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») est fière d'annoncer que les travaux-tests de l'étude de faisabilité du Projet Chvaletice Manganese ont donné des résultats positifs et que la Société a enregistré un intérêt renforcé pour les échantillons de son usine pilote.

Les travaux-tests de l'étude de faisabilité soutiennent les résultats clés de l'EEP

Les travaux-tests de l'étude de faisabilité du projet ont débuté en octobre 2019 dans les installations du laboratoire des ingénieurs de l'usine de traitement principale, BGRIMM Technology Group. Les travaux-tests avancent bien, et les tests de confirmation de séparation magnétique et de purification profonde sont en grande partie terminés. Les résultats du test de séparation magnétique ont confirmé ceux rapportés antérieurement dans l'Étude économique préliminaire (EEP)1 avec des résultats de l'ordre de 85 % tMn (total manganèse) environ de récupération et 15 % tMn de teneur concentrée, soutenant la viabilité de cette étape importante du schéma des opérations proposé. Les tests de purification profonde ont également confirmé les conclusions du test précédent, avec l'élimination réussie des impuretés ciblées. L'objectif ultime de ces tests est de soutenir et optimiser les capacités du Projet à fournir un manganèse électrolytique métallique et du sulfate de manganèse monohydrate de haute pureté. Dans le cadre de la vérification de la chaîne d'approvisionnement du réactif du projet, des échantillons issus de différents fournisseurs européens ont été obtenus afin de vérifier l'aptitude du réactif et de garantir que les objectifs rigoureux de qualité de la Société soient atteints, ainsi que l'optimisation du dosage, ceci afin de réduire les coûts d'exploitation.

La capacité de l'usine pilote de Chvaletice allouée aux clients potentiels a atteint 55 %

Comme indiqué le 3 février 2020, plusieurs clients potentiels ont manifesté leur intérêt pour s'approvisionner en produits à base de manganèse de haute pureté fabriqués dans l'usine pilote du Projet Chvaletice Manganese, à des fins de test et de qualification de la chaîne d'approvisionnement.

La Société a récemment signé un autre protocole d'entente avec une entreprise mondiale de produits chimiques et matériaux spécialisés pour le test et la qualification de produits à base de manganèse de haute pureté fabriqués dans l'usine pilote du Projet Chvaletice Manganese. L'usage prévu est la production de matériaux précurseurs pour la production d'aimants permanents à base de ferrite.

En conséquence, environ 55 % de la production prévue de l'usine pilote pour la première année est désormais allouée à cinq clients potentiels à des fins de test et de qualification de la chaîne d'approvisionnement. L'usine pilote produira du manganèse électrolytique métallique et du sulfate de manganèse monohydrate de haute pureté. Les parties soutenant ce projet et leurs marchés comprennent : un participant de premier plan à l'échelle mondiale dans la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion, pour une utilisation dans les cathodes NMC ; une entreprise spécialisée dans la fabrication à grande échelle de batteries lithium-ion , pour une utilisation dans les cathodes NMC ; deux fabricants mondiaux de produits chimiques et de matériaux spécialisés, et un grand producteur d'acier, pour une utilisation dans les applications nécessitant de l'acier spécialisé. Si les tests et l'évaluation sont satisfaisants pour eux-mêmes ainsi que les autres parties, et à la condition que la production soit décidée en fonction des résultats de l'étude de faisabilité, la Société anticipe le début de négociations d'un accord de commercialisation avec certaines ou l'ensemble des parties afin de soutenir financièrement la construction.

Des discussions et négociations sont en cours avec plusieurs parties en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. EMN espère attribuer le reste de la première année de production de l'usine pilote dans un avenir proche.

EMN admis au sein de European Battery Alliance

La filiale tchèque Mangan Chvaletice s.r.o., dont la Société détient 100 % de participation, a été admise comme membre de European Battery Alliance (« EBA »), une organisation dont l'objectif est de garantir à tous les Européens une circulation routière plus sûre, des véhicules plus écologiques et des solutions technologiques durables, à travers la création d'une chaîne de fabrication compétitive et durable des éléments de batterie en Europe.

European Battery Alliance est une plateforme unique pour les acteurs clés de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement européenne de batteries. Le réseau comprend la Commission européenne, les États membres de l'UE, la Banque européenne d'investissement et plus de 400 acteurs universitaires, industriels et de l'innovation. L'objectif est de bâtir une industrie des batteries paneuropéenne qui aidera l'Europe à conquérir un marché en expansion qui devrait atteindre 250 milliards d'euros par an dès 2025. Pour de plus amples informations concernant European Battery Alliance, rendez-vous sur www.eba250.com .

L'appartenance à l'EBA offre à EMN la possibilité de participer aux discussions des chefs de file européens de l'industrie automobile électrique et des batteries lithium-ion, des participants universitaires et gouvernementaux, et de contribuer à la construction d'une chaîne d'approvisionnement européenne durable des batteries lithium-ion.

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque, dont elle détient une participation à 100 %. Le Project consistera au retraitement d'un important gisement de manganèse contenu dans les résidus miniers historiques, situé au cœur du principal centre émergent de production de véhicules électriques en Europe. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté, au service à la fois du secteur des batteries lithium-ion et des producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

Déclarations des personnes compétentes et qualifiées

Les informations techniques de ce communiqué de presse relatives à l'étude de faisabilité du Projet Chvaletice Manganese sont basées sur des informations vérifiées par le Dr Jianhui (John) Huang, docteur, ingénieur, ingénieur en métallurgie chez Tetra Tech Canada Inc, membre des ingénieurs et géoscientifiques de la Colombie-Britannique. Le Dr Huang est un consultant pour la Société et possède suffisamment d'expérience dans les activités entreprises pour être considéré comme une personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resource and Ore Reserves et est une personne qualifiée d'après le règlement du National Instrument 43-101 – ‘Standards of Disclosure for Mineral Projects’ (Règlement sur l'information concernant les projets miniers). Le Dr Huang consent à l'inclusion dans ce communiqué des questions basées sur ces informations dans la forme et le contexte dans lesquels ils apparaissent.

Par ailleurs, les informations techniques concernant le Projet Chvaletice Manganese sont vérifiées par Mme Andrea Zaradic, ingénieure, directrice principale de projet chez EMN, et personne qualifiée d'après le règlement NI 43-101. Mme Zaradic a vérifié et approuvé les informations de ce communiqué de presse pour lesquelles elle est responsable et a consenti à l'inclusion des questions basées sur ces informations dans la forme et le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les rapports techniques relatifs à l'EEP peuvent être consultés sur le site de la Société sur www.mn25.com et sur la plateforme d'annonce d'ASX. La Société confirme qu'elle n'est pas au courant de nouvelles informations ou données qui affectent matériellement les informations inclues dans l'annonce originale de marché datée du 30 janvier 2019 et que toutes hypothèses matérielles dans l'annonce de marché s'appliquent et n'ont pas matériellement changé.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés de ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces énoncés et informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société, ses projets, ou ses résultats industriels, soient sensiblement différents des résultats, rendements ou réalisations à venir, exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés ou informations de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « pourra », « faire en sorte de », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », , « programmé », « annoncer », « prédire » et d'autres termes similaires, ou déclarent que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « pourraient peut‑être » être pris, survenir ou être atteints, ou « seront » pris, « surviendront » ou « seront atteints ».

Ces informations ou déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions de la Société concernant le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque, y compris, sans s'y limiter, l'évaluation et le développement continus du Projet, la construction de l'usine de démonstration, la production et la livraison de produits de manganèse de haute pureté et la capacité de la Société à négocier des contrats de commercialisation à long terme avec des clients potentiels.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives ou énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives impliquent des risques significatifs et des incertitudes significatives, ils ne doivent pas être considérés comme des garanties d'un rendement ou de résultats à venir et ne seront pas nécessairement des indicateurs précis sur le fait que de tels résultats seront atteints ou non. Un certain nombre de facteurs pourrait faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, les facteurs abordés dans le cadre de l'« Avis des risques » et ailleurs dans le rapport de gestion de la Société, ainsi que la capacité à obtenir des approbations réglementaires dans un délai convenable ; la possibilité que des évènements inconnus ou inattendus fassent que les conditions contractuelles ne soient pas remplies ; des changements inattendus dans la législation, les règles ou la règlementation, ou leur mise en vigueur par les autorités applicables ; l'incapacité des parties à exécuter leurs contrats comme convenu avec la société ; les troubles sociaux ou les conflits de travail ; les changements de prix des marchandises ; et l'incapacité des programmes ou des études de prospection à fournir les résultats escomptés ou des résultats qui justifieraient et appuieraient l'idée de poursuivre la prospection, les études, le développement ou les opérations.

Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la Société considère comme des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes aux dits énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont formulés à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sous réserve des lois en vigueur sur les valeurs mobilières, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenues dans le présent document afin de refléter les événements ou circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse.

Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison des facteurs énoncés dans la section « Avis sur les risques » et ailleurs dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 et son formulaire annuel de renseignements.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), ni l'ASX n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

1 Les résultats de l'EEP ont été annoncés le 30 janvier 2019 dans un communiqué intitulé « Euro Manganese annonce les résultats de l'EEP pour le Projet Chvaletice Manganese avec une valeur actualisée nette après impôt de 593 millions de dollars ». Le rapport technique conforme au règlement NI 43-101 dont la date d'effet est le 29 janvier 2019 et intitulé « Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Chvaletice Manganese Project Chvaletice, Czech Republic », tel que préparé par Tetra Tech Canada Inc., a été enregistré au SEDAR le 15 mars 2019. Le JORC Code Report dont la date d'effet est le 29 janvier 2019 et intitulé « Public Report and Preliminary Economic Assessment of the Chvaletice Manganese Project, Chvaletice, Czech Republic » tel que préparé par Tetra Tech Canada Inc., a été enregistré au ASX le 26 mars 2019.