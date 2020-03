MONTRÉAL, 04 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier a rendu public aujourd'hui son rapport de responsabilité sociale 2019 en complément à son rapport annuel aux actionnaires. Ce rapport présente les réalisations et les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du Groupe envers ses parties prenantes.



Pour lire le rapport complet, visitez https://blcgf.ca/gouvernance-et-responsabilite-sociale . Voici les faits saillants du rapport :

Devenir une banque meilleure et différente pour nos clients

Nous avons converti nos succursales au Québec en un réseau de Cliniques financières, où nos clients reçoivent des conseils de nos professionnels de la finance.

Nous avons lancé des produits bancaires numériques sous nos marques B2B Banque et BLC Numérique; les clients peuvent désormais ouvrir des comptes bancaires de base – des comptes chèques et des comptes d'épargne à intérêt élevé - et acheter des CPG en ligne quand cela leur convient.

Développer une culture de performance

Les femmes continuent de jouer un rôle important au sein de l'organisation; 55% de notre effectif total et 45% de nos leaders sont des femmes.

Nous accordons une grande importance à l'apprentissage et au développement continus et offrons des occasions aux membres de l'équipe de progresser dans leur carrière. Maintenir à jour les connaissances des membres de l’équipe sur les pratiques de gouvernance est une priorité. En 2019, les membres de notre équipe ont reçu plus de 15 000 heures de formation sur des thèmes liés aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité, de protection des renseignements personnels et de conformité.

Nous avons mis en place un environnement de relations de travail renouvelé.

Faire notre part pour aider l'environnement

En choisissant l'approvisionnement écoconscient - et en élargissant en 2019 notre partenariat avec Bullfrog Power pour nos bureaux de Toronto et de Montréal - nous avons évité le rejet de plus de 1 083 tonnes de CO 2 depuis que nous avons rejoint la communauté de Bullfrog Power. Cela équivaut à retirer 229 voitures de la route pendant un an.

Nous avons participé à l'émission d’obligations vertes d’une valeur de 2,25 milliards de dollars en 2019.

Avoir le privilège de redonner à nos communautés

En 2019, plus d'un demi-million de dollars a été remis en dons corporatifs et commandites ainsi que grâce à la générosité des membres de l’équipe.

Nous avons fait don de 974 œuvres d'art à des fondations et musées canadiens pour enrichir leurs collections et améliorer l'accessibilité au public.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

