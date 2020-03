Selskabsmeddelelse nr. 7/2020

Holbæk, den 4. marts 2020

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Den 4. marts 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2019 samt forslag til fordeling af overskud, herunder udbetaling af udbytte på kr. 3,00 pr. aktie, blev godkendt.

Derudover blev der valgt seks medlemmer til repræsentantskabet, følgende blev valgt:

Direktør Annette Christensen, Asnæs

Indehaver Michael Broberg Christensen, Næstved

Ejendomsmægler Mikkel Engly Henriksen, Nykøbing Sj.

Adm. direktør Allan Kienast, Holbæk

Adm. direktør Rikke Lehmann Lundsbjerg, Roskilde

Direktør Jakob Schøitt, Holbæk

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 2 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ aktiekapital.

Den nye lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2020 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, herunder forlængelsen af bemyndigelsen til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser, blev vedtaget, indebærende følgende ændringer i vedtægterne:

- Ejerbogsføreren i pkt. 3.4 ændres til VP Securities A/S, CVR.nr. 21 59 93 36

- Bestyrelsens bemyndigelse til gennemførsel af kapitalforhøjelser fornyes til d. 1. marts 2025, således at vedtægternes pkt. 4.7 slettes, og vedtægternes pkt. 4.1 til 4.3 får følgende ordlyd:

4.1 Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2025 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK 50.000.000, jf. dog

pkt. 4.4.

4.2 Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2025 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK 50.000.000, jf. dog

pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for sparekassens overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver.

4.3 Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2025 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK 7.500.000, jf. dog

pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for sparekassens medarbejdere/og eller medarbejdere i dens datterselskaber, hvor de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der

fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.

- Standarddagsordenen i pkt. 9.2 tilføjes 2 punkter om henholdsvis Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår og Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

- ”og Sparekassen Fyn A/S’” slettes i pkt. 17.1.

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen, at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

