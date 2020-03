SWANZEY, N.H., 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems (« Nanotech »), fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des systèmes de machinerie à très haute précision, et DKSH, le plus grand groupe de services d'expansion de marché en Grande Chine, annoncent l'inauguration de leur centre d'applications, de formation et de démonstration de machines de très haute précision (Ultra-Precision Machining, UPM) dans le district de Minhang, à Shanghai, en Chine.



Cette installation de 350 m2 permettra aux clients de Nanotech de bénéficier de démonstrations en salle de cours et en situation de son modèle de tour compact à pointe de diamant 250UPLV2, utilisé pour la production de verres optiques sphériques et asphériques, broches de moule, miroirs, lentilles optiques point par point (freeform) et autres composants mécaniques ultra-précis. Le centre donnera accès au tournage au diamant à pointe unique, mais aussi à un équipement de métrologie associé, une ingénierie des applications et un support du logiciel NanoCAM®4 sous la forme de formations, de conférences et d'entretiens en face à face.

Scott Gerhart, vice-président des ventes et du marketing chez Nanotech, a déclaré : « Nanotech continue d'enregistrer une forte croissance en Asie, avec des applications spécifiques aux segments des modules de caméra, des produits électroniques de grande consommation et de l'automobile. C'est le bon moment pour rejoindre notre partenaire régional DKSH et, à travers ce centre ultra-moderne, donner à nos clients la preuve de notre engagement ». M. Gerhart ajoute : « La performance d'une installation de ce type dépend des personnes que l'on met aux commandes, et c'est pourquoi nous nous réjouissons autant d'accueillir le Dr David Robinson dans l'équipe Nanotech. Le long mandat de M. Robinson au poste de directeur associé en optique de précision à l'université de Durham, au Royaume-Uni, auquel s'ajoute une solide réputation en tant que pionnier du tournage au diamant, fait de lui le candidat idéal pour diriger ces activités d'application – en étroite collaboration avec DKSH ».

Oliver Hammel, directeur général de DKSH Technology Systems China, a ajouté : « Notre investissement dans cette installation de classe mondiale montre à quel point nous sommes déterminés à développer la présence de marque de nos partenaires clés en Chine. DKSH sera désormais en mesure de fournir les meilleurs services d'ingénierie en solutions de sa catégorie, ainsi que des coupes d'essai de tournage au diamant, sur place, en Chine. Nous sommes absolument ravis de renforcer le partenariat de Nanotech dans ce domaine dynamique et à haute croissance de l'optique automobile et de grande consommation. »

Mark Boomgarden, président et PDG de Nanotech, a commenté : « Nanotech a enregistré une croissance significative à travers le monde, alors que la demande de systèmes optiques ultra-performants continue de prendre de l'ampleur. Disposer de cette expertise en formation et applications de classe mondiale plus près des installations de conception et de production de nos clients asiatiques nous permettra de mieux démontrer les capacités de notre logiciel NanoCAM4 et de nos équipements leaders sur le marché en temps réel. DKSH partage notre projet de devenir le choix numéro 1 des clients lorsqu'ils souhaitent acheter de l'équipement de machinerie de très haute précision, et Nanotech fait ici un pas supplémentaire dans le sens de notre engagement commun dans ce secteur. »

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) a été fondée à Keene, N.H., en 1997, en tant que filiale autonome de Moore Tool Company. Nanotech est un leader mondial en conception, développement et fabrication de machines-outils ultra-précises à la pointe de la technologie et en processus associés (tournage au diamant à pointe unique, micro-usinage, micro-rectification et moulage par pression de verre) pour la production de composants optiques avancés dans les secteurs de l'électronique de grande consommation, de la défense, de l'aérospatial, de l'éclairage, de la santé et de l'automobile. Moore Tool, fondée en 1924 et située à Bridgeport, dans le Connecticut, est présente depuis longtemps sur les marchés des machines-outils de précision et de très haute précision. Aujourd'hui, Moore Tool fournit une gamme complète de rectifieuses CNC haute performance, ainsi que des services de fabrication de précision en sous-traitance certifiés selon les normes ISO 9001:2008 et AS9100C. Moore Nanotechnology et Moore Tool sont des entreprises à intégration verticale de PMT Group.

Moore Nanotechnology Systems : www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc : www.mooretool.com

DKSH est le principal fournisseur de services d'expansion de marché centré sur l'Asie. Le groupe aide les entreprises à se développer à travers ses unités commerciales Soins de santé, Biens de consommation, Matériaux de performance et Technologie. Son portefeuille de services couvre le sourcing, la connaissance du marché, le marketing et la vente, l'eCommerce, la distribution et la logistique ainsi que les services après-vente. Coté en bourse à la SIX Swiss Exchange, le groupe opère sur 36 marchés avec 33 350 spécialistes, et ses ventes nettes se chiffraient à 11,6 milliards CHF en 2019. Basée en Suisse, DKSH est profondément ancrée dans la région Asie-Pacifique depuis 1865. L'unité commerciale Technologie de DKSH propose des solutions complètes pour les applications industrielles spécialisées. Comptant environ 1 670 spécialistes, l'unité commerciale a généré des ventes nettes atteignant 431,9 millions CHF en 2019.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Moore Nanotech Systems, LLC Scott Gerhart Vice-président des ventes et du marketing Tél. : +1 603 352 3030 DKSH Ltd. Irene Chen Directrice de la technologie et du marketing du groupe Tél. : +886 2 8752 6666 poste 611