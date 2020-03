미국 뉴햄프셔주 스완지, March 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 초정밀 절삭 가공 시스템 공급사인 Moore Nanotechnology Systems (이하 Nanotech)와 중화권 내 시장 확장 서비스 분야 선도기업 DKSH는 중국 상하이 민항개발구에 초정밀 절삭(UPM) 데모, 트레이닝, 애플리케이션 센터를 개소했다고 발표했다.



부지 면적이 350 m2인 이 시설은 Nanotech 고객들이 구면 및 비구면 광학 렌즈, 몰드 핀, 거울, 자유형 광학 장치, 기타 초정밀 절삭 부품을 제조하는 데 사용되는 모델 250UPLV2 컴팩트형 다이아몬드 선삭 선반을 직접 학습, 시연할 수 있는 기회를 제공할 것이다. 또한 트레이닝, 컨펑런스, 1:1 미팅 형태로 단연(single point) 다이아몬드 선삭 외에 이와 관련된 측량 장비, 응용 공학, NanoCAM®4 소프트웨어 지원도 제공하게 된다.

스캇 게르하르트(Scott Gerhart) Nanotech 영업 및 마케팅 담당 부사장은 “Nanotech는 카메라 모듈, 소비자 가전제품, 자동차 산업에서 사용되는 애플리케이션을 중심으로 아시아 전역에 걸쳐 지속적인 매출 성장세를 기록하고 있다. 이번에 지역 파트너사인 DKSH와 공동으로 첨단 센터를 건립한 것은 적극적인 고객 지원 의지를 드러내기에 적절한 시기라는 판단에 따른 것”이라면서 “이번에 건립한 시설은 우리가 경영을 위해 영입한 인재들만큼 훌륭하다. 그 인재 중 한 사람이 바로 데이비드 로빈슨 박사다. 영국 더럼대 정밀광학연구소 부소장으로 오랜 기간 재직한 로빈슨 박사는 다이아몬드 선삭 분야 선구자로 명성이 높으며, DKSH와 긴밀히 협력해 센터의 각종 활동을 총괄하는 데 적임자라 할 수 있다”고 밝혔다.

올리버 함멜(Oliver Hammel) DKSH Technology Systems 중국지사장은 “이번에 우리 회사가 투자해 세계적 시설을 건립하게 된 것은 그만큼 중국 내 핵심 파트너사들을 대상으로 브랜드 존재감을 높이기 위한 의지가 강했기 때문이다. DKSH는 이제 다이아몬드 선삭 테스트 절삭과 함께 최고 수준의 솔루션 엔지니어링 서비스를 중국 현지에서 제공할 수 있게 됐다. 활발한 고성장세를 이어 가고 있는 이 지역의 소비자 가전 및 자동차 광학분야에서 Nanotech와의 파트너십을 확장하게 되어 기쁘다”고 말했다.

마크 붐가든(Mark Boomgarden) Nanotech 사장 겸 CEO는 “Nanotech는 고성능 광학 시스템 수요가 지속적으로 늘면서 전 세계에 걸쳐 큰 폭의 성장세를 이어왔다. 이번에 아시아 지역 고객사들을 지원하기 위한 설계 및 제조 시설을 건립해 세계적 수준의 애플리케이션 및 트레이닝 전문 역량을 제공하게 됨으로써 시장을 선도하는 우리 회사의 장비와 NanoCAM4 소프트웨어를 실시간으로 고객들에게 시연할 수 있게 됐다. DKSH는 초정밀 절삭 장비 구매 분야에서 가장 인지도 높은 공급사가 되겠다는 우리 회사의 비전을 공유하고 있으며, 양사의 이번 협력은 적극적인 업계 내 사업 전개 노력을 위한 또 하나의 결과물”이라고 밝혔다.

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech)는 1997년 미국 뉴햄프셔주 킨에서 Moore Tool Company의 독립 자회사로 출범했다. Nanotech는 소비자 가전, 방위산업, 항공우주, 조명, 의학 및 자동차 산업에서 첨단 광학 제품 생산에 사용되는 최첨단 초정밀 절삭 도구 및 관련 공정(단연 다이아몬드 선삭, 초정밀 밀링, 초정밀 연삭, 유리 몰딩 프레스)을 설계, 개발 및 제조하는 세계적 기업이다. 1924년 창립했으며 미국 코네티컷주 브리지포트에 위치한 Moore Tool은 정밀 및 초정밀 절삭 도구 시장에서 오랜 역사를 자랑한다. 현재 Moore Tool은 고성능 CNC 지그 연삭기 제품군을 공급하며 ISO 9001:2008과 AS9100C 인증을 획득한 계약 형태의 정밀 제조 서비스를 제공한다. Moore Nanotechnology와 Moore Tool은 수직 통합된 PMT Group 산하 계열사다.

DKSH는 아시아 지역에 중점을 둔 시장 확장 서비스 사업자로 기업들이 헬스케어, 소비재, 기능성 소재, 기술 분야에서 각 사업부를 성장시킬 수 있도록 지원한다. 당사의 서비스 포트폴리오는 조달, 시장 인사이트, 마케팅 및 영업, 전자상거래, 유통 및 물류, 판매 후 서비스 등을 망라하고 있다. 스위스 증권거래소에 상장되어 있으며 36개 시장에서 사업을 전개 중인 당사는 3먼 3,350명의 전문가를 고용하고 있으며 2019년 순매출액은 116억 스위스프랑이다. 스위스에 기반을 둔 DKSH는 1865년부터 아태지역에서 사업을 영위해 왔으며 DKSH Business Unit Technology 서비스를 통해 전문적인 산업 애플리케이션용 솔루션을 제공한다. Business Unit사업부의 2019년 순매출액은 4억 3,190억 스위스프랑이다.

For further information, please contact: Moore Nanotech Systems, LLC Scott Gerhart Vice President, Sales & Marketing Phone +1 603 352 3030 DKSH Ltd. Irene Chen Director, Group Marketing, Technology Phone +886 2 8752 6666 Ext. 611