SWANZEY, N.H., March 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Moore Nanotechnology Systems (“Nanotech”), principal fornecedor global de sistemas de usinagem de ultra precisão, e a DKSH, principal Grupo de Serviços de Expansão do Mercado da grande China, anunciam a inauguração do seu centro de demonstração, treinamento e de aplicações de Usinagem de Ultra Precisão (UPM) no Distrito de Minhang de Xangai, China.



O local de 350 m2 permitirá que os clientes da Nanotech acessem às demonstrações em sala de aula e práticas do seu torno de diamante compacto modelo 250UPLV2 usado para a produção de lentes ópticas esféricas e asféricas, pinos do molde, espelhos, óptica da forma livre e outros componentes mecânicos ultra precisos. Além da rotação de diamante de ponto único, o centro também oferecerá o acesso ao equipamento associado à metrologia, com suporte de software de Engenharia de Aplicações e NanoCAM®4 através da forma do treinamento, conferências e reuniões 1:1.

Scott Gerhart, Vice-presidente de Vendas e de Marketing da Nanotech, disse: "A Nanotech continua a observar um forte crescimento em toda a Ásia, incluindo aplicações específicas aos módulos da câmera, produtos consumidor-eletrônicos e segmentos automotivos. É o momento apropriado para a união com o nosso parceiro regional DKSH e para mostrar o nosso compromisso com os clientes através deste centro de última geração”. O Sr. Gerhart continuou: “Um local como este só funciona quando as pessoas dão apoio, e é por isso que estamos tão entusiasmados com a inclusão do Dr. David Robinson na Equipe da Nanotech. O longo mandato do Dr. Robinson como Diretor Associado de Óptica de Precisão na Universidade de Durham, Reino Unido, juntamente com a sua excelente reputação como pioneiro na transformação dos diamantes, fazem com que ele seja a escolha perfeita para liderar essas atividades de aplicação – trabalhando lado a lado com a DKSH”.

Oliver Hammel, Diretor Administrativo da DKSH Technology Systems China, acrescentou: “O investimento que estamos fazendo nesta instalação de classe mundial demonstra o quão comprometidos estamos em ampliar a presença da marca dos nossos principais parceiros na China. A DKSH agora pode fornecer os melhores serviços de engenharia de soluções da classe, juntamente com cortes de teste de diamantes, no local na China. Não poderíamos estar mais satisfeitos em aumentar a parceria da Nanotech neste espaço de óptica para o consumidor e automotiva dinâmico e de alto crescimento”.

Mark Boomgarden, Presidente e CEO da Nanotech, disse: "A Nanotech observou o crescimento significativo em todo o mundo com a expansão da demanda por sistemas ópticos de alto desempenho. Com estas aplicações de categoria internacional e a experiência do treinamento mais perto do projeto e das instalações de produção do nosso cliente asiático poderemos apresentar melhor o nosso equipamento líder de mercado e o software NanoCAM4 em tempo real. DKSH compartilha nossa visão de se tornar o primeiro nome que os clientes consideram ao comprar equipamentos de usinagem de ultra precisão, e este é apenas mais um passo que a Nanotech está dando para compartilhar nosso compromisso com a indústria”.

A Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) foi fundada em Keene, NH em 1997 como uma subsidiária autônoma da Moore Tool Company. A Nanotech é líder mundial de design, desenvolvimento e fabricação das ferramentas de usinagem avançadas de ultra precisão e processos associados (torno de diamante de ponto único, micro moagem e moldagem em prensa de vidro) para a produção de componentes ópticos avançados em eletrônica do consumidor, defesa, espaço aéreo, iluminação, setores médicos e automotivos. A Moore Tool, fundada em 1924 e localizada em Bridgeport, Connecticut, tem uma longa história nos mercados de ferramentas máquinas de precisão e ultra precisão. Hoje, a Moore Tool fornece uma linha completa de trituradores jig CNC de alto desempenho, juntamente com serviços de fabricação de precisão de contrato certificados tanto pela ISO 9001:2008 quanto pela AS9100C. A Moore Nanotechnology e a Moore Tool são integradas verticalmente no PMT Group.

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

A DKSH é o principal fornecedor de Serviços de Expansão de Mercado com foco na Ásia. O Grupo ajuda as empresas a crescerem em todas as Unidades de Negócios de Saúde, Bens de Consumo, Materiais de Desempenho e Tecnologia. O portfólio de serviços abrange sourcing, insights de mercado, marketing e vendas, comércio eletrônico, distribuição e logística, bem como serviços pós-venda. Listado publicamente na Bolsa de Valores SIX Swiss Exchange, o Grupo atua em 36 mercados com 33.350 especialistas, gerando vendas líquidas de CHF 11,6 bilhões em 2019. Com sua herança suíça, a DKSH está profundamente enraizada na Ásia-Pacífico desde 1865. A DKSH Business Unit Technology oferece soluções completas para aplicações industriais especializadas. Com cerca de 1.670 especialistas, a Business Unit gerou um total de vendas de CHF 431,9 milhões em 2019.

Para mais informação, contate: Moore Nanotech Systems, LLC Scott Campbell Vice-Presidente, Vendas e Marketing Telefone +1 603 352 3030 DKSH Ltd. Irene Chen Diretor, Marketing de Grupo, Tecnologia Telefone +886 2 8752 6666 Ramal 611