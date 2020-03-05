新罕布什尔州斯旺泽, March 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超精密加工系统全球领先供应商Moore Nanotechnology Systems（“Nanotech”）和大中华地区领先市场拓展服务集团DKSH宣布，其超精密加工（UPM）演示、培训和应用中心在上海闵行区盛大开幕。



中心占地350 m2，Nanotech的客户可以使用教室和亲自演示250UPLV2型紧凑型金刚石车床，该车床可用于生产球形和非球形光学透镜、模具销、镜面、自由曲面光学器件和其他超精密机械零件。除了单点金刚石车削外，中心还可以通过培训、会议和一对一指导等形式提供对计量设备、应用工程和NanoCAM®4软件支持等培训。

Nanotech销售与营销副总裁Scott Gerhart表示：“Nanotech在整个亚洲保持强劲的持续增长，包括相机模块、消费电子产品和汽车领域的特定应用。我们现在正当其时，联合我们的区域合作伙伴DKSH并通过这个一流的中心向客户展示我们的承诺。” Gerhart先生继续道：“这种先进的中心与这里的支持人员一样优秀，这就是为什么我们如此兴奋欢迎David Robinson博士加入Nanotech团队的原因。Robinson博士在英国杜伦大学长期担任精密光学系副主任，加上他在金刚石车削先驱者中声誉卓著，使他成为领导与DKSH携手合作的此类应用活动的理想人选。”

DKSH Technology Systems China董事总经理Oliver Hammel补充说：“我们对这一世界级中心的投资表明了我们在中国建立重要的合作品牌形象的决心。DKSH现在能为中国本土提供一流的工程解决方案服务以及金刚石车削测试切割。我们极其兴奋能与Nanotech在这个异常活跃的高增长消费类和汽车光学领域进行合作。”

Nanotech总裁兼首席执行官Mark Boomgarden分享道：“随着高性能光学系统需求的不断扩大，Nanotech在全球范围内取得了显著的增长。我们拥有世界一流的应用和培训专业知识以及拥有更接近我们亚洲客户的设计和生产中心，能够更好地实时展示我们市场领先的设备和NanoCAM4软件。DKSH与我们的愿景相同，即“成为客户购买超精密加工设备时考虑的第一个品牌”，这只是Nanotech对工业界履行承诺的又一个步骤。”

Moore Nanotechnology Systems（Nanotech）于1997年在新罕布什尔州基恩成立，是Moore Tool Company旗下的独立子公司。Nanotech是一家全球领导者，主要为消费电子、国防、航空、照明、医疗和汽车领域先进光学组件制造商提供最先进的超精密机床及相关工艺（单点金刚石车削、微铣削、微研磨和玻璃压模）的设计、开发和制造。Moore Tool成立于1924年，位于康涅狄格州布里奇波特，在精密和超精密机床行业拥有悠久的历史。如今，Moore Tool可提供完整的高性能CNC坐标磨床系列以及通过ISO 9001:2008和AS9100C认证的合同精密制造服务。Moore Nanotechnology和Moore Tool已垂直整合到PMT集团旗下。

Moore Nanotechnology Systems： www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc： www.mooretool.com

DKSH是专注于亚洲的领先市场拓展服务提供商。该集团能在医疗保健、消费产品、功能材料和技术等各事业部业务方面帮助各企业发展壮大。集团服务范围涵盖外包、市场洞察力、营销和销售、电子商务、分销、物流以及售后服务。集团在SIX瑞士交易所上市，业务遍及36个市场，拥有33350名专业人士，2019年的净销售额达到116亿瑞士法郎。凭借其瑞士传统，DKSH自1865年以来已在亚太地区生根开花。DKSH Business Unit Technology可为特种工业应用提供完整的解决方案。该事业部拥有约1670名专业人士，2019年净销售额为4.319亿瑞士法郎。





如需了解更多信息，请联系： Moore Nanotech Systems, LLC Scott Gerhart 销售和营销副总裁 电话：+1 603 352 3030 DKSH Ltd. 陈怡如 集团营销与技术总监 电话：+886 2 8752 6666 分机：611