新罕布什爾州斯旺茲市, March 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的超精密加工系統供應商 Moore Nanotechnology Systems（“Nanotech”）和大中華地區的領先市場拓展服務集團 DKSH 宣佈，在中國上海閔行區開設的超精密加工（UPM）演示、培訓和應用中心經已盛大開幕。



佔地 350 平方米的工廠將讓 Nanotech 客戶得以在教室和親自體驗 250UPLV2 型小巧金剛石車床，該車床用於生產球形和非球形光學透鏡、模具銷、鏡子、自由曲面光學儀器和其他超精密的機械零件。除了單點金剛石切削機外，該中心亦將透過培訓、會議和 1:1 會議的形式提供相關計量設備、應用工程和 NanoCAM®4 軟件支持的存取權限。

Nanotech 銷售與營銷副總裁 Scott Gerhart 表示：「Nanotech 在整個亞洲繼續保持強勁增長，其中包括針對相機模塊、消費電子產品和汽車界別的特定應用。現在是與我們的區域合作夥伴 DKSH 合作的最佳時機，並且可透過這個先進的中心設施向客戶展示對客戶的承諾。」 Gerhart 先生續稱：「像這樣頂尖的設施需配上最好的合作伙伴，因此我們很高興歡迎 David Robinson 博士加入 Nanotech 技術團隊。Robinson 博士曾在英國 Durham University 長期擔任精密光學副總監，再者他是鑽石車削先驅者並享負盛名，這使他成為領導這些應用項目的理想人選，並能與 DKSH 保持緊密合作。」

DKSH Technology Systems 中國部董事總經理 Oliver Hammel 說：「我們對這個世界一流的設施作出的投資表明了我們立志在中國為重要合作夥伴建立品牌形象。DKSH 即將能夠在中國實地提供一流的工程服務解決方案及金剛石切削的測試切割。在這個動態、高增長的消費類和汽車光學界別中，我們與 Nanotech 技術的合作夥伴關係令人更感興奮。」

Nanotech 總裁兼行政總裁 Mark Boomgarden 說：「隨著市場對高性能光學系統的需求不斷擴大，Nanotech 在全球各地都取得顯著增長。我們擁有世界一流的應用程式和培訓專業知識，這座中心使我們更接近亞洲客戶的設計和生產設施，將讓我們更能實時展示領先市場的設備和 NanoCAM4 軟件。DKSH 與我們擁有共同的願景，即成為購買超精密加工設備客戶的首選，而這亦是 Nanotech 對行業的承諾的另一步。

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) 於 1997 年在新罕布什爾州基恩成立，是摩爾工具公司的獨立子公司。Nanotech 在設計、開發和製造最先進超精密機床及及相關技術（單點金剛石切削、微銑削、微研磨和玻璃壓模）方面是全球領導者，為消費電子、國防、航空、照明、醫療和汽車範疇生產先進的光學組件。Moore Tool 成立於 1924 年，位於康涅狄格州的布里奇波特，在精密和超精密機床市場上擁有悠久的歷史。至今，Moore Tool 提供了完整的高性能 CNC 夾具磨床系列，以及通過 ISO 9001:2008 和 AS9100C 認證的合約精密製造服務。Moore Nanotechnology 和 Moore Tool 已垂直整合到 PMT 集團旗下。

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

DKSH 是市場拓展服務的領先供應商，專注於亞洲地區業務。該集團協助不同公司發展醫療保健、消費品、功能材料和技術等業務部門。集團服務範圍包括採購、市場分析、營銷和銷售、電子商務、分銷和物流，以及售後服務。集團在瑞士證卷交易所公開上市，業務遍佈 36 個市場，聘有 33,350 名專業人士，2019 年的淨銷售額高達 116 億瑞士法郎。自 1865 年起，DKSH 已在亞太地區紮根。DKSH 的科技事業業務部向專業工業應用提供完整解決方案。公司擁有約 1,670 名專家，2019 年的淨銷售額為 4.319 億瑞士法郎。





如欲了解更多資訊，請聯絡： Moore Nanotech Systems, LLC Scott Gerhart 銷售與營銷副總裁 電話：+1 603 352 3030 DKSH Ltd. Irene Chen 技術集團營銷董事 電話：+886 2 8752 6666 Ext. 611