March 05, 2020 01:00 ET

EEZY OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 5.3.2020 KLO 8.00

Eezy Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: Historiallisen kasvun vuosi

Loka-joulukuu 2019

Liikevaihto oli 65,6 milj. euroa (21,4 milj. euroa loka–joulukuussa 2018). Liikevaihto kasvoi

206,3 %.

Käyttökate oli 4,2 milj. euroa (2,3), kasvua 81,8 %.

Oikaistu käyttökate oli 4,8 milj. euroa (2,7), kasvua 74,4 %.

Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (1,7), kasvua 32,5%.

Oikaistu liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (2,2), kasvua 33,2 %.

Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,12) osakkeelta.

Uudistettu strategia ja brändi julkistettiin.

Tammi-joulukuu 2019

Liikevaihto oli 169,8 milj. euroa (81,7 milj. euroa vuonna 2018). Liikevaihto kasvoi 107,8 %.

Käyttökate oli 12,6 milj. euroa (10,1), kasvua 25,0 %.

Oikaistu käyttökate oli 16,4 milj. euroa (11,1), kasvua 46,8 %.

Liikevoitto oli 8,0 milj. euroa (8,2), laskua 1,6 %.

Oikaistu liikevoitto oli 11,8 milj. euroa (9,2), kasvua 27,8 %.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,38) osakkeelta.

Eezy on vahvistanut liiketoimintaansa kauden aikana usealla yrityskaupalla, joista Smile on merkittävin, mutta myös Extraajat ja Corporate Spirit ovat täydentäneet Eezyn liiketoimintaportfoliota.

Osinkoesitys 0,20 eur/osake.





Näkymät vuodelle 2020

Eezy odottaa liikevaihdon olevan 260-300 milj. euroa ja liikevoiton olevan noin 8 % liikevaihdosta vuonna 2020.





Avainluvut

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 10–12/2019 10–12/2018 Muutos % 1–12/2019 1–12/2018 Muutos % Liikevaihto 65,6 21,4 206,3 % 169,8 81,7 107,8 % Oikaistu käyttökate 4,8 2,7 74,4 % 16,4 11,1 46,8 % Oikaistu käyttökateprosentti, % 7,3 % 12,8 % - 9,6 % 13,6 % - Käyttökate 4,2 2,3 81,8 % 12,6 10,1 25,0 % Käyttökateprosentti, % 6,4 % 10,7 % - 7,4 % 12,3 % - Oikaistu liikevoitto 2,9 2,2 33,2 % 11,8 9,2 27,8 % Oikaistu liikevoittoprosentti, % 4,4 % 10,1 % - 6,9 % 11,3 % - Liikevoitto 2,3 1,7 32,5 % 8,0 8,2 -1,6 % Liikevoittoprosentti, % 3,5 % 8,1 % - 4,7 % 10,0 % - Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,05 0,12 - 0,25 0,38 - Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,05 - - 0,25 - - Nettovelka / oikaistu käyttökate - - - 2,7 x 1,3 x - Ketjuliikevaihto 94,0 54,0 74,0 % 288,8 207,4 39,2 %









Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Uudella strategialla markkinajohtajaksi

"Vuoden 2019 aikana yhtiömme kehittyi voimakkaasti. Toteutimme vuoden aikana useita yrityskauppoja, uudistimme strategiamme sekä vaihdoimme yhtiön nimen VMP:stä Eezyksi.

Vuoden 2019 merkittävin asia oli VMP:n ja Smilen yhdistyminen uudeksi Eezyksi. Tämä markkinakakkosen ja kolmosen yhdistänyt järjestely toteutui elokuun lopussa. Järjestely kaksinkertaisti liikevaihtomme. Yhdistynyt yhtiö on 30 000 palkansaajan, 5000 kevytyrittäjän ja usean tuhannen henkilöstöarvionnin voimin merkittävä toimija henkilöstöpalveluiden markkinalla. Henkilöstövuokrauksen palvelualuettamme on Smile-kaupan lisäksi vahvistettu hankkimalla kaupan alalle erikoistunut Extraajat. Lisäksi hankimme Corporate Spiritin, jonka henkilöstön kehittämispalvelut täydentävät palveluvalikoimaamme.

Henkilöstöpalveluiden markkinan kasvu on jatkunut, mutta kasvu on hidastunut edellisvuosiin verrattuna. Oma toimintamme on kehittynyt myönteisesti etenkin ravintola- ja kauppa- liiketoiminnassamme.

Neljännellä neljänneksellä IFRS-liikevaihtomme kasvoi 206 % ja oli 65,6 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate kasvoi 74 % ja oli 4,8 milj. euroa. Neljänneksen aikana toteutimme organisaatiomuutoksen, useita tehostamistoimenpiteitä sekä aloitimme brändiuudistuksen. Integraatio siis etenee suunnitelman mukaisesti. Muutoksiin liittyvät kustannukset heikensivät neljänneksen tulosta. Olemme nimenneet vuoden 2020 strategiassamme integraation vuodeksi. Arviomme edelleen saavamme merkittäviä säästöjä yhdistymisestä, kunhan hyvin käyntiin lähteneet tietojärjestelmien ja tukitoimintojen yhtenäistäminen saadaan viety loppuun.

Kokonaisuutena historiallisen kasvuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi 108 % ja oli 169,8 milj. euroa. Käyttökate kasvoi 25 % ja oli 12,6 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 3,8 milj. euroa oikaistu käyttökate kasvoi 47 % ja oli 16,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 28 % ja oli 11,8 milj. euroa.

Julkistimme marraskuussa yhtiön uuden strategian sekä nimenmuutoksen. Eezyn missio on toteuttaa työelämän unelmia, ja tavoittelemme markkinajohtajuutta. Unelmia olemme toteuttamassa Suomen laajimmilla palveluilla ja kattavimmalla toimintaverkostolla yhdessä franchise-yrittäjiemme kanssa. Tavoitteemme on tehdä palvelumme helpoiksi asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Olemme kumppani läpi työuran.

Markkinajohtajuutta haemme vahvistamalla asemaamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Olemme tehneet viimeisten vuosien aikana lukuisia yritysostoja ja ne tulevat jatkossakin olemaan osa kasvuamme ja palveluvalikoimamme kehittämistä.

Uskomme myös, että henkilöstöpalvelualan kasvun kannalta suotuisat trendit, kuten työvoimapula ja tarve joustavammalle työlle, antavat hyvän pohjan orgaaniselle kasvulle. Vapaus työhön -sloganimme mukaisesti on myös tärkeää, että panostamme arvojemme mukaisesti positiiviseen, kunnioittavaan ja yksilölliseen asiakaspalveluun sekä jatkamme digitaalisten palveluiden kehittämistä, että työnhausta tulee entistäkin helpompaa ja hauskempaa.

Voittavan organisaation ja kulttuurin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Meillä on kasassa huima ja poikkeuksellinen Eezyn jengi. Lähdemme vuoteen 2020 ja kohti uutta vuosikymmentä täynnä innostusta ja positiivista energiaa."









Liite: Tilinpäätöstiedote PDF-muodossa





