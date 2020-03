PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

5 maart 2020, 07:00 CET

Biocartis creëert nieuw inschrijvingsrechtenplan & vernietigt uitstaande pool onder inschrijvingsrechtenplan 2018





Mechelen, België, 5 maart 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zijn raad van bestuur, binnen het kader van het toegestane kapitaal, 696.976 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan, genaamd het ‘Inschrijvingsrechtenplan 2020’, om de Vennootschap in staat te stellen de inschrijvingsrechten aan te bieden aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen.

De inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2020 hebben een termijn van tien jaar (tenzij contractueel beperkt in het aanbod aan een begunstigde), zijn over het algemeen niet overdraagbaar en kunnen in principe niet uitgeoefend worden vóór de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aanbod van inschrijvingsrechten werd gedaan aan een begunstigde. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om in te schrijven op één nieuw gewoon Biocartis aandeel. De uitoefenprijs van een inschrijvingsrecht zal bepaald worden door de raad van bestuur van de Vennootschap bij het aanbod van het inschrijvingsrecht aan een begunstigde, en zal minstens gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de dertig dagen periode voorafgaand aan de datum van het aanbod. Ingeval de inschrijvingsrechten uitgeoefend worden, zal Biocartis de toelating tot verhandeling op Euronext Brussels aanvragen van de nieuwe aandelen die hieruit voortvloeien. De inschrijvingsrechten zelf zullen niet genoteerd worden op enige effectenbeurs.

Het doel van het Inschrijvingsrechtenplan 2020 bestaat erin om een plan voor inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap te creëren overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) dat een aantal inschrijvingsrechten omvat dat gelijk is aan het aantal inschrijvingsrechten die nog niet zijn aangeboden aan, en aanvaard zijn door, de begunstigden van het ‘Inschrijvingsrechtenplan 2018’ gecreëerd op 10 september 2018 overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999. Bijgevolg heeft de Vennootschap een identiek aantal uitstaande inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2018 vernietigt die nog niet zijn aangeboden aan, en aanvaard zijn door, de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan 2018. Het totale aantal uitstaande inschrijvingsrechten is derhalve niet toegenomen.

De verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 7:198 juncto de artikelen 7:180 en 7:191 van het WVV) in het kader van de creatie van het Inchrijvingsrechtenplan 2020 kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.





