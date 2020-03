PERSBERICHT

5 maart 2020, 07:01 CET

Biocartis kondigt nieuw immuno-oncologie project aan met Bristol-Myers Squibb voor de registratie van de Idylla™ MSI test in China

Mechelen, België, 5 maart 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag een nieuw project aan onder zijn bestaande samenwerkingsovereenkomst1 met Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf. De bestaande samenwerking is gericht op de potentiële registratie en het gebruik van de Idylla™ MSI test als ‘companion diagnostic2’ (CDx) in verband met immuno-oncologietherapieën van Bristol-Myers Squibb. De samenwerking is initieel gericht op het verkrijgen van registratie in de VS van de Idylla™ MSI test als CDx test bij uitgezaaide darmkanker. Bristol-Myers Squibb en Biocartis zijn nu overeengekomen om een nieuw project aan hun samenwerking toe te voegen, gericht op de registratie van de Idylla™ MSI test als CDx test in uitgezaaide darmkanker in de Volksrepubliek China.

MSI (‘Microsatellite Instability’) is het resultaat van de inactivatie van het zogenaamde ‘DNA mismatch repair’ (MMR) systeem van het lichaam. Bijgevolg worden fouten die normaal spontaan voorkomen tijdens DNA-replicatie niet langer gecorrigeerd, wat leidt tot tumorgroei- en evolutie. Ongeveer 15% van de darmkankerpatiënten en 4-5% van patiënten met uitgezaaide darmkanker heeft ‘MSI-High’ of ‘mismatch repair’ deficiënte (dMMR) biomerkers3. Naast prognostische toepassingen voor darmkanker wordt aangenomen dat MSI een onafhankelijke factor kan zijn die de respons van een patiënt op bepaalde immunotherapieën zou kunnen voorspellen4. De volledig geautomatiseerde en CE-gemarkeerde IVD Idylla™ MSI Test verstrekt informatie over de MSI-status5,[6],[7] van darmkankertumoren binnen ongeveer 150 minuten, rechtstreeks vanop één FFPE8-tumorweefselstaal, zonder een referentiestaal nodig te hebben.

Bristol-Myers Squibb’s Opdivo® (nivolumab) plus lage dosis Yervoy®9 (ipilimumab) is de eerste immuno-oncologie combinatiebehandeling die door de US FDA werd goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met ‘MSI-High’ of ‘mismatch repair’ deficiënte (dMMR) uitgezaaide darmkanker welke verder is gegroeid na behandeling met bepaalde chemotherapieën10.

De joint venture van Biocartis, Wondfo-Cartis11, zal de Idylla™ MSI test na regulatoire goedkeuring commercialiseren in de Volksrepubliek China.

Herman Verrelst, CEO van Biocartis, verklaarde: “We zijn verheugd met de aankondiging van dit nieuw immuno-oncologie project binnen onze lopende samenwerking met Bristol-Myers Squibb. In de afgelopen jaren hebben we onze commerciële voetafdruk actief uitgebreid om onze farmaceutische partners wereldwijde samenwerkingsmogelijkheden te bieden. Het nieuws van vandaag toont het potentieel van deze aanpak en markeert een belangrijke mijlpaal voor onze Chinese joint venture aangezien dit voor hen de eerste companion diagnostic samenwerking is. Vooral op de Chinese markt zouden veel patiënten baat kunnen hebben bij de voordelen van onze Idylla™ MSI test, omdat deze het potentieel heeft om MSI testing beschikbaar te maken voor een bredere populatie."

1 Op 12 maart 2019

2 Een ‘companion diagnostic’ (CDx) test is een test die wordt gebruikt als aanvulling op een therapeutisch medicijn, en die helpt te voorspellen of een patient al dan niet zal reageren op een behandeling

3 Bron: https://fightcolorectalcancer.org/fight/diagnosis/what-is-msi-and-mss/, laatst geraadpleegd op 3 maart 2020

4 Lopend onderzoek ter ondersteuning van de hypothese dat MSI een onafhankelijke factor zou kunnen zijn die de respons van een patiënt op bepaalde immunotherapieën zou kunnen voorspellen omvat: Le et al. (2015) N-Eng-J-Med: 10.1056/NEJMoa1500596, waaruit blijkt dat de MMR-status het klinisch voordeel van immuun-checkpoint-blokkade-therapie voorspelde; en Le et al. (2017) Science: 10.1126/science.aan6733, waaruit blijkt dat MSI geassocieerd is met de algehele mutatie- en indelbelasting van de tumor, neo-antigeenbelasting en lymfocyteninfiltratie van de tumor, en aangetoond is dat het de respons op immunotherapieën zoals anti-PD-1 in een pan-kankeromgeving kan voorspellen

5 Maertens et al. Annals of Oncology (2017) 28 (suppl_5): v22-v42

6 De Craene et al. Annals of Oncology (2017) 28 (suppl_5): v209-v268

7 De Craene et al. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr e15639)

8 FFPE = in formaline gefixeerd, in paraffine ingebed

9 3 mg/kg Opdivo® plus 1 mg/kg Yervoy®. Goedgekeurd in de Verenigde Staten

10 Behandeling met fluoropyrimidine, oxaliplatine en irinotecane

11 Op 3 september 2018 kondigde Biocartis een joint venture aan met Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (‘Wondfo’, SHE: 300482), een snelgroeiend en leidend diagnostisch bedrijf in China, gericht op de commercialisatie van het Idylla™ platform op het vasteland van China, binnen het domein van oncologie