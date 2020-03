March 05, 2020 02:00 ET

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH



Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvara för mobiloperatörer, har valts ut av Ericsson för att bidra med meddelandeteknik till deras pågående 5G-utrullning. Sinch SMSF (SMS Function), som är en molnbaserad 3GPP-specificerad meddelandetjänst, kommer att inkluderas i Ericssons erbjudande för telekomkärnnät (Core Network).

Inom 5G används SMS för meddelanden mellan människor (Person-to-Person, P2P) och för företagsmeddelanden (Application-to-Person, A2P) precis som idag. Dessutom ökas användningen ytterligare till nya områden som Internet of Things, IoT. Inom IoT är SMS den beprövade kommunikationsmetoden för saker som kräver periodisk uppkoppling där det är viktigt med låg energiförbrukning och lång batteritid. Många av de miljarder saker som förväntas kopplas upp när 5G rullas ut kommer därför att använda SMS.

”Vi är mycket glada att Sinch och Ericssons partnerskap nu utökas till SMSF för att möta mobiloperatörernas behov av meddelandetjänster inom 5G. Sinch har visat att de kan möta Ericssons höga kvalitetskrav och våra kunders höga förväntningar”, säger Nils Viklund, ansvarig för Solution Area Packet Core hos Ericsson.

Sinch är en global ledare inom Meddelandetjänster och utvecklar teknik för både mobiloperatörer och företagskunder. För mobiloperatörer innebär de nya SMSF-produkterna att Sinch breddar sin produktportfölj och blir en ännu starkare partner inom Meddelandetjänster. För Sinch många företagskunder, som använder Sinch globala operatörsnätverk för att kommunicera med sina kunder, visar dagens besked hur Sinch fortsätter att utveckla de operatörsbaserade meddelandetjänsterna.

”Sinch är stolta över att partnerskapet med Ericsson nu utökas till att omfatta nya meddelandetekniker för 5G”, säger Anders Olin, Operativ Chef hos Sinch. ”SMSF är en viktig del av kärnnätet i 5G och skapar nya intäkter till operatörerna när IoT driver på en snabb ökning i antalet uppkopplade saker”, sammanfattar Anders Olin.

Avtalet med Ericsson utgår från ett befintligt partnerskap där Sinch har levererat meddelandeteknik till ett tjugotal av Ericssons mobiloperatörskunder genom Ericssons produktportfölj Messaging in One (MiO). De första leveranserna av Sinch SMSF som en del av Ericssons telekomkärnnät väntas ske under 2020.





För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath

Strategichef och ansvarig för investerarrelationer

Sinch AB (publ)

Mobil: +46-722-45 50 55

E-post: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Företaget erbjuder en molnbaserad kommunikationsplattform för meddelandetjänster, röstsamtal, och video, och är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch produkter för meddelandetjänster, realtidsdebitering och säkerhet gör att mobiloperatörer kan differentiera sina kunderbjudanden, skydda sina nät, och växa sin affär. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO: SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 08:00 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

