Tivolis bestyrelse har i dag udnævnt Susanne Mørch Koch som ny administrerende direktør for Tivoli A/S. Dermed er det generationsskifte på plads, som Tivoli annoncerede tilbage i december 2019, og hun afløser Lars Liebst på direktørposten.



Susanne Mørch Koch kommer fra en stilling som administrerende direktør for Danske Spil. En stilling som hun har besat siden april 2017. Susanne Mørch Koch er uddannet cand.merc.int. fra CBS i 1999 og blev efterfølgende ansat som konsulent hos McKinsey & Company. I 2013 blev hun udnævnt til kommerciel direktør i DSB og medlem af koncernens øverste ledelse. Susanne Mørch Koch er bestyrelsesmedlem i Coop Danmark og Scandic Hotel Group.



Om valget af Susanne Mørch Koch siger bestyrelsesformand for Tivoli A/S Tom Knutzen: ”Hos både DSB og Danske Spil har Susanne Mørch Koch bevist sine styrker som leder af komplekse organisationer i en omskiftelig tid, når hun har skullet fremtidssikre traditionsbundne virksomheder og samtidig leve op til kundernes og offentlighedens store forventninger til drift, fornyelse og gode oplevelser. Ligesom Danske Spil er Tivoli i storform i øjeblikket, men konkurrencen om folks fritid har aldrig været mere hård. Derfor er Susanne den helt rette til at følge efter Lars Liebst og fortsætte den fine balancegang, der ligger mellem at givegæsterne i Tivoli de nye oplevelser, de forventer, samtidig med, at de hele tiden bliver mindet om de mange glade stunder, de ti dligere har haft i forlystelseshaven.”



Susanne Mørch Koch tiltræder senest den 1. september 2020.





