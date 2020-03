March 05, 2020 02:30 ET

March 05, 2020 02:30 ET

Mavens COVID-19-Tracking-Softwaremodul macht die erforderliche Berichterstattung der bundesstaatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden effizienter und kostengünstiger



Das Unternehmen wird die Fähigkeiten von Maven bei der HIMSS-Konferenz nächste Woche vorstellen

FLORHAM PARK, N.J., March 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ein Anbieter von Geschäftsprozessdienstleistungen und -lösungen, gab heute die Verfügbarkeit eines neuen Softwaremoduls für seine Krankheitsüberwachungs- und Ausbruchsmanagement-Plattform Maven® bekannt, das für eine sichere Verfolgung, Verwaltung und Meldung von Coronavirus (COVID-19)-Fällen konfiguriert ist.

Maven ist eine Software-Plattform, die derzeit von etwa 40 Organisationen genutzt wird – vornehmlich US-Gesundheitsbehörden, aber auch internationale Kunden –, um Fälle von über 90 ansteckenden Krankheiten zu verwalten. Ab heute können Organisationen auf das neue Modul von Conduent zur Verfolgung von COVID-19 zugreifen. Die Plattform wurde speziell zur Unterstützung des Fallmanagements, der Informationsintegration und der Koordination zwischen Epidemiologen, medizinischen Fachkräften und Gesundheitsabteilungen entwickelt.

Aufgrund ihres einzigartigen und flexiblen Designs können Maven-Benutzer die Plattform selbst anpassen, um Krankheiten zu verfolgen, die am häufigsten in bestimmten Regionen oder Gemeinden auftreten. Maven kann bei kritischen Maßnahmen auf lokaler Ebene helfen, nicht nur die einzelnen Fälle der Krankheit zu überwachen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, die möglicherweise einem Ansteckungsrisiko unterliegen.

Die Maven-Plattform unterstützt Behörden mit Meldepflichten, wie z. B. die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, und lässt sich in Geocodierungsprogramme und -dienste integrieren, um eine geografische Visualisierung von Ausbruchsgebieten und Erkrankungs-Clustern zu erzeugen.

„Behörden und andere Organisationen können schnell Mavens zuverlässige Fähigkeiten nutzen, um bei der Verfolgung und Bekämpfung von COVID-19 zu helfen“, so Mark Brewer, President, Global Public Sector Solutions, Conduent. „Die Plattform hat sich als wirksames Werkzeug für die öffentliche Gesundheit erwiesen, insbesondere wenn Gesundheitsbehörden pünktlichere und genauere Analysewerkzeuge für die Zusammenarbeit benötigen – ein kritischer Faktor bei der Verhinderung der Ausbreitung hoch infektiöser Krankheiten.”



Conduent wird Mavens umfassende Fähigkeiten nächste Woche auf der 2020 Health Information and Management Systems Society (HIMSS) Global Conference & Exhibition vorstellen, die vom 9. bis 13. März in Orlando, Florida, stattfindet. HIMSS wird voraussichtlich von fast 45.000 Fachleuten des Gesundheitswesens aus der ganzen Welt besucht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Maven -Website, oder schreiben Sie Conduent unter maven@conduent.com .



