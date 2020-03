Le module logiciel de suivi du COVID-19 de Maven rend le signalement requis par les autorités de santé d'État et locales à la fois plus efficace et plus rentable



La société démontrera les capacités de Maven lors de la conférence HIMSS la semaine prochaine

FLORHAM PARK, N.J., 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), une société de solutions et de services de processus d'entreprise, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un nouveau module logiciel pour sa plateforme de surveillance et de gestion d'épidémie, Maven®, configuré de manière à suivre, gérer et signaler les cas de coronavirus (COVID-19) en toute sécurité.

Maven est une plateforme logicielle actuellement utilisée par environ 40 organisations, principalement les agences de santé publique des États-Unis, ainsi que des clients internationaux, pour gérer les cas de plus de 90 maladies contagieuses. À compter d'aujourd'hui, les organisations pourront avoir accès au nouveau module de Conduent pour suivre le COVID-19. La plateforme est spécifiquement conçue pour prendre en charge la gestion des cas, ainsi que l'intégration et la coordination des informations parmi les épidémiologistes, les professionnels médicaux et les départements de santé.

En raison de sa conception unique et flexible, les utilisateurs de Maven peuvent aussi personnaliser la plateforme par eux-mêmes pour suivre les maladies les plus répandues dans des communautés ou régions spécifiques. Maven peut aider à fournir les efforts cruciaux au niveau local pour suivre non seulement les cas individuels de la maladie, mais aussi les citoyens susceptibles d'y être exposés.

La plateforme Maven aide les agences à satisfaire aux exigences de signalement aux autorités telles que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et s'intègre aux services et outils de géocodage afin de créer une visualisation géographique des zones d'épidémie et des regroupements de cas.

« Les agences et autres organisations peuvent rapidement tirer parti des capacités robustes de Maven pour aider au suivi et à la lutte contre le COVID-19 », a déclaré Mark Brewer, président des solutions pour le secteur public à l'échelle mondiale chez Conduent. « La plateforme s'est avérée être un outil essentiel pour la santé publique, en particulier lorsque les agences de santé requièrent des outils analytiques plus opportuns et précis pour collaborer, une composante cruciale pour prévenir la propagation des maladies très contagieuses ».



Conduent démontrera l'ensemble des capacités de Maven lors de la conférence et exposition mondiale 2020 de la Health Information and Management Systems Society (HIMSS) la semaine prochaine, qui se déroulera du 9 au 13 mars à Orlando, en Floride. HIMSS devrait bénéficier de la participation de près de 45 000 professionnels de santé du monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page Maven , ou contacter Conduent à l'adresse maven@conduent.com .



À propos de Conduent

Conduent offre des solutions et services cruciaux au nom des entreprises et des gouvernements, produisant des résultats exceptionnels pour ses clients et les millions de personnes qui comptent sur eux. À travers les personnes, les processus et les technologies, les solutions et services de Conduent automatisent les flux de travail, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent une croissance des recettes. C'est pourquoi la plupart des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100 et plus de 500 entités gouvernementales comptent sur Conduent chaque jour pour gérer leurs interactions essentielles et faire avancer leurs opérations.

Les solutions et services différenciés de Conduent améliorent les expériences de millions de personnes chaque jour, notamment deux tiers de l'ensemble des patients assurés aux États-Unis, 11 millions d'employés qui utilisent ses services de RH , et près de neuf millions de personnes qui traversent des systèmes de péage au quotidien. Les solutions de Conduent produisent des résultats exceptionnels pour ses clients, notamment 17 milliards USD d'économies sur l'examen des factures médicales relatives aux demandes d'indemnisation des employés, une hausse de l'efficacité des opérations de RH allant jusqu'à 40 %, et une amélioration des coûts de traitement pouvant atteindre 40 %, tout en favorisant une meilleure satisfaction des utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.conduent.com .

