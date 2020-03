Il modulo software per il monitoraggio del COVID-19 di Maven rende più efficienti ed economiche le attività di segnalazione obbligatoria delle autorità sanitarie locali e statali



L'azienda fornirà una dimostrazione delle funzionalità di Maven alla conferenza HIMSS che avrà luogo la prossima settimana

FLORHAM PARK, N.J., March 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), un'azienda di servizi e soluzioni per i processi aziendali, ha annunciato in data odierna la disponibilità di un nuovo modulo software per la sua piattaforma di sorveglianza delle malattie e gestione delle epidemie, Maven®, configurato per monitorare, gestire e segnalare in modo sicuro i casi di coronavirus (COVID-19).

Maven è una piattaforma software attualmente utilizzata da circa 40 organizzazioni, principalmente agenzie sanitarie pubbliche statunitensi e clienti internazionali, per gestire i casi di oltre 90 malattie trasmissibili. A partire da oggi, le organizzazioni possono accedere al nuovo modulo di Conduent per monitorare l'andamento del COVID-19. La piattaforma è stata appositamente progettata per supportare la gestione dei casi nonché l'integrazione e il coordinamento delle informazioni tra epidemiologi, medici e dipartimenti sanitari.

Grazie a una progettazione esclusiva e flessibile, gli utenti di Maven possono anche personalizzare la piattaforma autonomamente per monitorare le malattie più diffuse in aree geografiche o comunità specifiche. Maven può fornire un valido supporto alle organizzazioni locali impegnate nel monitoraggio non soltanto dei singoli casi di infezione ma anche dei cittadini maggiormente esposti al rischio di contagio.

La piattaforma Maven aiuta le agenzie ad assolvere gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti, come i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, e integra strumenti e servizi di geocodifica che permettono di creare una mappa visiva delle aree geografiche interessate da focolai e dei cluster di casi.

"Le agenzie e altre organizzazioni possono avvalersi rapidamente delle solide funzionalità della piattaforma Maven per eseguire attività di monitoraggio e contribuire alla lotta contro il COVID-19", ha dichiarato Mark Brewer, Presidente, Global Public Sector Solutions, Conduent. "La piattaforma si è dimostrata uno strumento essenziale per la salute pubblica, in particolare nei casi in cui le agenzie sanitarie necessitano di strumenti analitici più tempestivi e accurati per la collaborazione, un aspetto fondamentale per prevenire la diffusione di malattie altamente contagiose."

Conduent dimostrerà tutte le funzionalità di Maven in occasione della Global Conference & Exhibition 2020 della Health Information and Management Systems Society (HIMSS) che si terrà dal 9 al 13 marzo a Orlando, in Florida. Si prevede che alla conferenza HIMSS parteciperanno circa 45.000 operatori sanitari di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Maven o contattare Conduent all'indirizzo maven@conduent.com .

Informazioni su Conduent

Conduent offre servizi e soluzioni mission-critical per conto di aziende e governi, ottenendo risultati eccezionali per i propri clienti e per milioni di persone che fanno affidamento su tali servizi. Attraverso persone, processi e tecnologie, le soluzioni e i servizi Conduent permettono di automatizzare i flussi di lavoro, migliorare l'efficienza, ridurre i costi e promuovere la crescita dei ricavi. Ecco perché gran parte delle aziende Fortune 100 e oltre 500 enti governativi dipendono da Conduent ogni giorno per gestire le loro interazioni essenziali e far progredire le proprie attività.

Le soluzioni e i servizi diversificati di Conduent migliorano le esperienze di milioni di persone ogni giorno, inclusi due terzi di tutti i pazienti assicurati negli Stati Uniti, 11 milioni di dipendenti che si servono dei suoi servizi HR e quasi nove milioni di persone che viaggiano quotidianamente utilizzando i suoi sistemi di pedaggio . Le soluzioni di Conduent offrono risultati eccezionali per i propri clienti, tra cui un risparmio di 17 miliardi di dollari grazie alla revisione delle fatture di spese mediche connesse alle richieste di risarcimento dei lavoratori, un aumento fino al 40% dell'efficienza delle operazioni HR e un miglioramento fino al 40% dei costi di elaborazione, garantendo al contempo una maggiore soddisfazione degli utenti finali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.conduent.com .

