De softwaremodule van Maven voor de tracking van COVID-19 maakt de vereiste rapportage door nationale en lokale gezondheidsinstanties efficiënter en kosteneffectiever



Het bedrijf zal volgende week tijdens de HIMSS-conferentie de mogelijkheden van Maven demonstreren

FLORHAM PARK, New Jersey, March 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), een bedrijf voor bedrijfsprocesdiensten en -oplossingen, kondigde vandaag de beschikbaarheid aan van een nieuwe softwaremodule voor Maven®, het platform voor ziektemonitoring en -beheer. De module is geconfigureerd voor het veilig tracken, beheren en rapporteren van gevallen van het coronavirus (COVID-19).

Maven is een softwareplatform dat momenteel wordt gebruikt door ongeveer 40 organisaties (hoofdzakelijk Amerikaanse volksgezondheidsinstanties, maar ook internationale klanten), om gevallen van meer dan 90 overdraagbare ziekten te beheren. Vanaf vandaag krijgen organisaties toegang tot de nieuwe module van Conduent om COVID-19 te tracken. Het platform is speciaal ontworpen om casebeheer, informatie-integratie en samenwerking tussen epidemiologen, medische professionals en gezondheidsafdelingen te ondersteunen.

Door het unieke en flexibele ontwerp kunnen gebruikers van Maven ook zelf het platform aanpassen voor de tracking van ziekten die het meest voorkomen in hun specifieke regio's of gemeenschappen. Maven kan helpen met essentiële inspanningen op lokaal niveau om niet alleen de individuele gevallen van de ziekte te monitoren, maar ook om bij te houden voor welke burgers besmettingsgevaar geldt.

Het Maven-platform ondersteunt organisaties met rapportageverplichtingen ten opzichte van autoriteiten, zoals de Centers for Disease Control and Prevention, en kan worden geïntegreerd met geocoding-tools en -diensten om een geografische visualisatie van uitbraakgebieden en casusclusters te creëren.

"Agentschappen en andere organisaties kunnen de mogelijkheden van Maven razendsnel inzetten om te helpen bij het tracken van en helpen in de strijd tegen COVID-19," aldus Mark Brewer, President, Global Public Sector Solutions, Conduent. "Het platform is een essentieel instrument gebleken voor de volksgezondheid, vooral wanneer gezondheidsinstanties behoefte hebben aan meer tijdige en nauwkeurige analytische hulpmiddelen voor samenwerking, een essentieel onderdeel bij het voorkomen van de verspreiding van zeer besmettelijke ziekten."



Conduent zal de volledige capaciteiten van Maven demonstreren tijdens de 2020 Global Conference & Exhibition van de HIMSS (Health Information and Management Systems Society) die volgende week van 9 t/m 13 maart in Orlando, Florida wordt gehouden. HIMSS zal naar verwachting door bijna 45.000 professionals uit de gezondheidssector van over de hele wereld worden bijgewoond.

Ga voor meer informatie naar Maven , of neem contact op met Conduent via maven@conduent.com .



Over Conduent

Conduent levert bedrijfskritische​diensten en oplossingen aan bedrijven en overheden, waardoor uitzonderlijke resultaten worden bereikt voor haar klanten en de miljoenen mensen die op hen rekenen. De Conduent-oplossingen en -diensten helpen door de inzet van mensen, processen en technologie workflows te automatiseren, efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en de omzet te verhogen. Daarom vertrouwen de meeste Fortune 100-bedrijven en meer dan 500 overheidsinstanties elke dag weer op Conduent om hun essentiële interacties te beheren en hun activiteiten te verbeteren.

De verschillende diensten en oplossingen van Conduent verbeteren elke dag de ervaringen van miljoenen mensen, waaronder tweederde van alle verzekerde patiënten in de VS, 11 miljoen werknemers die gebruik maken van HR Services , en bijna negen miljoen mensen die dagelijks tolsystemen gebruiken. De oplossingen van Conduent leveren uitzonderlijke resultaten voor haar klanten, waaronder 17 miljard dollar aan besparingen door declaraties van ziektekosten te controleren, tot 40% efficiëntere HR-activiteiten en tot 40% lagere verwerkingskosten, terwijl de tevredenheid van eindgebruikers wordt vergroot. Meer informatie vindt u op www.conduent.com .

Mediacontacten:

Sean Collins, Conduent, +1-310-497-9205, sean.collins2@conduent.com

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, neil.franz@conduent.com

Contactpersonen voor investeerders:

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, alan.katz@conduent.com

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, rebecca.koar@conduent.com

Opmerking: Om RSS-nieuwsfeeds te ontvangen, gaat u naar www.news.conduent.com . Voor reacties en inzichten uit de branche gaat u naar http://twitter.com/Conduent , http://www.linkedin.com/company/conduent of http://www.facebook.com/Conduent .

Conduent is een handelsmerk van Conduent Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.