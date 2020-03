March 05, 2020 03:25 ET

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2020 KLO 10.25



Orion Oyj: Muutos Orionin johtoryhmässä 1.4.2020 lukien

Orion-konsernin Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsen, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt on perhesyihin vedoten ilmoittanut eroavansa Orionin palveluksesta 1.4.2020 lukien. Hän on ollut Orionin palveluksessa helmikuusta 2017.

Orion on aloittanut Nordstedtin seuraajan rekrytoinnin. Tutkimus- ja tuotekehitysjohtajan tehtävää hoitaa 5.3.2020 alkaen Nordstedtin seuraajan nimittämiseen saakka väliaikaisesti Minna Ruotsalainen. Hänen varsinainen tehtävänsä on johtaja, Projekti-ja portfoliohallinta ja globaalit myyntilupatoiminnot Tutkimus- ja tuotekehitys -linjatoiminnossa. Ruotsalainen ei ole Orion-konsernin johtoryhmän jäsen.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa:

"Christer Nordstedtin johdolla viimeisten vuosien aikana Orionin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot on edelleen kehitetty tunnustetuksi maailmanluokan organisaatioksi, joka keskittyy tiettyihin keskushermosto- ja syöpäindikaatioihin. Lisäksi Orionin Easyhaler-tuotelinja ja harvinaissairaudet ovat tärkeitä panostusalueita. Minulla on ilo kiittää Christeriä hänen erinomaisesta työstään Orionin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan johtajana. Hänen pitkä kansainvälinen uransa on tuonut paljon hyviä uudistuksia ja näkemyksiä organisaatioomme”.

"Kiitän näistä vuosista kaikkia kollegoitani Orionilla sekä laajassa partneriverkostossani. Perhesyyt vievät minut seuraavaksi Yhdysvaltoihin, mutta seuraan varmasti jatkossakin Orionin tutkimusputken kehitystä. On ollut hienoa olla mukana tekemässä huippuluokan tutkimusta Orionilla. Uskon, että Orion jatkaa sekä potilaille merkittävien uusien lääkkeiden että laadullisesti korkeatasoisten geneeristen tuotteiden kehittämistä potilaiden parhaaksi", Christer Nordstedt toteaa.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.