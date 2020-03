PR N°C2946C



STMicroelectronics acquiert une participation majoritaire dans le capital d’Exagan, innovateur en nitrure de gallium (GaN)

Cette acquisition renforcera l’expertise de ST dans le GaN et accélérera son activité et sa feuille de route pour les applications de puissance et de fréquences élevées, dans l’automobile, l’industriel et l’électronique grand public.

Genève, le 5 mars 2020 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la signature d’un accord portant sur l’acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d’Exagan, une entreprise française à la pointe de l’innovation dans le nitrure de gallium (GaN — Gallium Nitride). L’expertise d’Exagan en matière d’épitaxie, de développement de produits et de savoir-faire applicatif élargira et accélérera la feuille de route et les activités de ST dans le domaine du GaN de puissance pour les applications automobiles, industrielles et d’électronique grand public. Exagan continuera à exécuter sa feuille de route produits et s’appuiera sur ST pour le déploiement de ses produits.

Les conditions de la transaction demeurent confidentielles et la finalisation de l’acquisition reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires d’usage de la part des autorités françaises. L’accord signé prévoit également l’acquisition par ST du solde de la participation minoritaire dans le capital d’Exagan 24 mois après la clôture de l’acquisition de sa participation majoritaire. Cette acquisition est financée sur de la trésorerie disponible.

« ST a construit une forte dynamique dans le carbure de silicium et étend à présent ses activités avec un autre matériau composite très prometteur, le nitrure de gallium, afin de favoriser l’adoption de produits de puissance basés sur ce matériau par les clients des marchés de l’automobile, de l’industriel et de l’électronique grand public », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « L’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital d’Exagan marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre leadership technologique mondial dans les semiconducteurs de puissance ainsi que pour notre activité, notre écosystème et notre feuille de route en nitrure de gallium à long terme. Elle vient s’ajouter aux développements en cours avec le CEA-Leti à Tours et à la collaboration récemment annoncée avec TSMC. »

Le nitrure de gallium (GaN) appartient à la famille des matériaux à large bande (WBG — Wide Band Gap) qui comprend également le carbure de silicium (SiC). Les composants à base de GaN représentent une avancée majeure pour l’électronique de puissance en permettant un fonctionnement en fréquences élevées, avec un rendement accru et une densité de puissance supérieure à celles des transistors à base de silicium, avec à la clé des économies d’énergie et une diminution globale des dimensions du système. Les composants à base de GaN seront utilisés dans un large éventail d’applications, telles que la correction du facteur de puissance et les convertisseurs continu/continu dans les serveurs, les applications de télécommunications et industrielles, les chargeurs embarqués pour véhicules électriques et les convertisseurs continu/continu pour applications automobiles, ainsi que les applications d’électronique personnelle comme les adaptateurs de puissance.

Créée en 2014 et ayant son siège social à Grenoble, Exagan a pour mission d'accélérer la transition de l’industrie de l’électronique de puissance, depuis la technologie sur silicium vers la technologie GaN sur silicium avec des convertisseurs électriques plus petits et plus efficaces. Ses interrupteurs de puissance GaN sont conçus pour être compatibles avec les unités de production de plaquettes en 200 mm.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Déclaration dans le cadre de la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) : Toutes les informations figurant ci-dessus, autres que celles qui renvoient à des données historiques, y compris les déclarations concernant nos futurs résultats d’exploitation ainsi que notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos plans et nos objectifs opérationnels futurs, impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations. Ces déclarations sont uniquement fournies à titre de prévision ; elles reflètent nos convictions et nos attentes présentes à propos d’événements à venir, et sont fondées sur des hypothèses, sujettes à des risques et des incertitudes, et susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les risques et incertitudes potentiels incluent, sans s’y limiter, les facteurs suivants : la possibilité que la transaction puisse ne pas être réalisée, y compris en raison de la non-réalisation de conditions suspensives ; le risque que les avantages attendus de l’acquisition ne puissent être concrétisés ; les difficultés rencontrées pour retenir les employés d’Exagan à la suite de l’acquisition ; les difficultés liées à l’expansion des installations et au transfert des processus et du savoir-faire ; la diversion de l’attention de notre équipe dirigeante par rapport à la gestion de notre entreprise ; l’impact de la concurrence et autres facteurs de risques relatifs à notre industrie et nos activités, comme indiqué dans les documents remis périodiquement à la Securities and Exchange Commission (États-Unis).

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

Pour plus d’information :

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe