Ce système garantit la fiabilité des services de l’opérateur de satellites aux utilisateurs finaux



Paris, le 5 Mars 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, a été choisi par Arabsat , l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde et principal fournisseur de services par satellite au Moyen-Orient et en Afrique, pour fournir une solution avancée de surveillance du trafic des satellites du groupe. Celle-ci limite les interférences dans les services d'Arabsat afin d'assurer la meilleure qualité de service aux utilisateurs finaux.

Le système de surveillance des satellites d’Atos, Carrier Monitoring System (CMS) SkyMon , est désormais opérationnel dans les stations terrestres d'Arabsat dans toute la région, y compris sur le site principal de Riyad, en Arabie Saoudite. Il surveille tous les signaux de charge utile et le trafic au sein de la flotte de satellites d'Arabsat, sur l’ensemble des localisations, en continu – afin de détecter, en temps réel, les interférences possibles et d’ainsi contribuer à éliminer les interruptions de service. Il s'agit d'un atout essentiel pour offrir une qualité optimale et garantir la fiabilité des services satellitaires d'Arabsat à ses clients.

Plus précisément, la solution d'Atos effectue des mesures spectrales, de radiofréquences et de qualité de service pour détecter les interférences, les signaux indésirables, les brèches de transmission ou les porteurs de satellite inconnus - qu'ils soient cachés ou visibles sur le spectre, continus ou intermittents. Tous ces éléments peuvent être identifiés sur une seule et même solution afin de prendre rapidement des contre-mesures.

"Grâce au système de surveillance du trafic par radiofréquence d'Atos, nous veillons à identifier rapidement toutes les irrégularités et à coordonner rapidement les actions de réponse au moindre problème. Cela nous permet de fournir un service de la plus haute qualité à nos clients, ce qui est notre objectif le plus important", déclare Khalid Balkheyour, Président & Directeur Général d'Arabsat.

"Nous sommes ravis de soutenir Arabsat dans sa mission quotidienne consistant à fournir des services de télécommunications par satellite, publics et privés, à des dizaines de millions de foyers dans plus de 80 pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe", déclare Bruno Milard, VP, Responsable de la Division Aérospatial & Électronique de Défense chez Atos. "Pour gagner un temps précieux dans la résolution des problèmes liés aux interférences, Arabsat peut compter sur le système de géolocalisation complet et entièrement intégré de SkyMon".

Pour plus d'informations sur SkyMon, veuillez consulter le site https://atos.net/en/products/aerospace-defense-electronics/skymon/carrier-monitoring

Les équipes d’Atos seront au salon « Satellite 2020 » de Washington DC du 9 au 12 mars 2020 sur le stand 1344.

