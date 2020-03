HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2020 KLO 13.00

Huhtamäen vuoden 2019 vuosikertomus julkaistu

Huhtamäen vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat. Vuosikertomus 2019 sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lisäksi vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. Vastuullisuusraportti on saatavissa ainoastaan englanniksi.

Julkaisu on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 81 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 3,4 miljardia euroa.

